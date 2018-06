Fair Play und Spaß im Vordergrund

vor 56 Min.

Beim 4. Streetball-Turnier des TSV Neuburg erweist sich der Schrannenplatz als perfekte „Showbühne“. Insgesamt 25 Mannschaften liefern sich am Sonntag sechs Stunden lang spektakuläre Begegnungen

Von Dirk Sing

Wer am Sonntag ganz entspannt über den Neuburger Schrannenplatz schlendern wollte, der dürfte zunächst einmal stehengeblieben und sich verwundert die Augen gerieben haben. Statt dem einen oder anderen Spaziergänger tummelten sich dort unzählige – vor allem jüngere – Menschen in Sportklamotten, die zumeist damit beschäftigt waren, einen Ball in eine der drei aufgestellten Korbanlagen zu versenken.

Spätestens die aufgehängten Plakate und Spielpläne lieferten bei genauerem Hinsehen die Auflösung, um welches Event es sich gerade handelte. „Streetball“ hieß letztlich das große „Zauberwort“, das die kleinen und großen, jungen und etwas älteren Teilnehmer im Zentrum Neuburgs gleichermaßen anlockte und elektrisierte. Insgesamt 25 (!) Mannschaften – 19 Senioren- und sechs Jugendteams – aus Neuburg, Ingolstadt, Augsburg oder München waren dem Aufruf der Basketball-Abteilung des TSV Neuburg gefolgt, um sich rund sechs Stunden lang im Duell „Drei gegen Drei“ (während beim Basketball fünf Akteure pro Mannschaft auf dem Feld stehen, sind es beim Streetball nur drei Spieler) zu messen. Dass es sich beim „Streetball“ tatsächlich um eine überaus attraktive und spektakuläre Sportart beziehungsweise einen verwandten Ableger des gewöhnlichen Basketballs handelt, davon konnten sich die zahlreichen Zuschauer „hautnah“ in beeindruckender Art überzeugen.

„Nachdem es beim Streetball keinen Schiedsrichter gibt, müssen die Akteure selbst ihre Fouls ansagen. Dementsprechend steht neben dem Spaß vor allem das Fairplay im Vordergrund“, berichtet TSV-Abteilungsleiter Joey Borkenstein. Eine Regel, die die zahlreichen Teams bis auf eine einzige Ausnahme (lediglich einmal musste eine Begegnung angehalten werden, da eine Mannschaft mit etwas „zu großem“ Ehrgeiz angereist war und dementsprechend in die Schranken verwiesen werden musste) perfekt in die Tat umsetzten. „Für uns als Veranstalter ist es wichtig, dass die Leute ihren Spaß haben, alles ordentlich abläuft und sich niemand verletzt. Aufgrund der Tatsache, dass alle drei Dinge eingetreten sind, können wir auch ein rundum zufriedenes Fazit ziehen“, so Borkenstein.

Als „goldrichtig“ erwies sich indes auch die Entscheidung der TSV-Verantwortlichen, nach einjähriger Abstinenz wieder auf den Neuburger Schrannenplatz zurückzukehren. Zur Erinnerung: Die vergangene Auflage fand auf dem Gelände vor der Sporthalle am Volksfestplatz statt. „Wir wollten 2017 einfach mal etwas Neues ausprobieren, sind aber schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass dieses Event auf dem Schrannenplatz deutlich besser aufgehoben ist“, erklärt Borkenstein. Zumal sich dieser quasi als perfekter „Präsentierteller“ für die Basketball-Sparte des TSV Neuburg eignet. „Hier haben wir deutlich mehr Laufkundschaft als am Volksfestplatz, wo wir im Grunde nur unter uns waren. Auf diese Art und Weise können sowohl der Basketball-Sport als auch unsere Abteilung entsprechend auf sich aufmerksam machen“, sagt Borkenstein.

Wie gut dieses perfekt vorbereitete und durchgeführte Turnier letztlich nicht nur bei den „großen“, sondern vor allem auch „kleinen“ Streetballern ankam, zeigte sich unter anderem am Beispiel von Solina Ziegler. Die erst siebenjährige Lokalmatadorin vom heimischen TSV war die jüngste Spielerin bei dieser Veranstaltung – und bekam das zufriedene Grinsen überhaupt nicht mehr aus ihrem Gesicht. „Ich spiele erst seit rund drei Monaten Basketball. Aber bei diesem Turnier wollte ich einfach unbedingt dabei sein“, berichtete Solina. Insgesamt fünf Partien durfte der kleine „Basketball-Flo“ mit seiner Mannschaft absolvieren. Und obwohl Solina danach „ganz schön müde und kaputt“ war, fiel ihr Fazit eindeutig aus: „Es hat unheimlich viel Spaß gemacht.“ Bei der fünften Auflage im nächsten Jahr wird die kleine Korbjägerin – wie sicherlich auch der überwiegende Teil der anderen Teilnehmer – „selbstverständlich“ wieder dabei sein.

