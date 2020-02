vor 50 Min.

Fasching bei der FSG

Fasching bei der FSG Neuburg: Jan Liermann (vorne) sowie (hi. von li.) Anja Schmidt, Anne Thiemke, Peter Schmidt, Lenz Baumgärtner, Peter Stemmer, Jonah Kugler, Matthias Stemmer und Bogenreferent Michael Dobra.

Neuburger Feuerschützen veranstalten Gaudischießen. Die Sieger

Von Anja Schmidt

Auch bei den Neuburger Feuerschützen geht die fünfte Jahreszeit nicht still und heimlich vorüber und so war das Schützenheim fest in der Hand von Cowboys, Clowns, Piraten, Weißwürsten, Hippies, römischen Kaisern und Einhörnern. Sogar das Rotkäppchen und der böse Wolf wurden bei der FSG gesichtet.

Beim Gaudischießen, für das sich Sportleiter Gerhard Fabritius und Bogenreferent Michael Dobra verantwortlich zeichneten, musste die Jugend mit dem Bogen auf Glücksscheiben schießen. Hinterher wurde ausgelost, ob die höchste oder die niedrigste Zahl gewinnt. Das machte bei der Jugend ein spannendes Stechen erforderlich, als die höchste Zahl zur Wertung gezogen wurde. Hier hatte der Jüngste der Runde, Jan Liermann, das Glück und gewann den Teller mit den meisten Leckereien. Gefolgt von Lenz Baumgärtner und zwei dritten Plätzen, Matthias und Peter Stemmer. Bei der Prämierung des schönsten Faschingskostümes ging der FSG-Oskar an Lenz Baumgärtner, der als Pirat Jack Sparrow antrat.

Die erwachsenen Schützen mussten zum Gewinn drei Schuss mit dem alten Knicklaufgewehr und anschließend drei Schuss mit dem Bogen auf die Glücksscheibe absolvieren. Bei den Erwachsenen wurde die höchste Punktzahl zur Wertung ausgelost und hier setzte sich Veit Baumgärtner durch. Platz zwei ging an Werner Pahr, Dritter wurde David Rebhan.

