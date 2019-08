19:18 Uhr

Fehlstart für den SV Karlshuld

Mösler vergeben bei der 0:3-Niederlage gegen Hohenwart zu viele Chancen

Von Roland Geier

250 Zuschauer und das anschließende Bierfest bildeten einen würdigen Rahmen für den Saisonauftakt des SV Karlshuld in der Kreisliga Donau/Isar. Doch dieser wurde zur Enttäuschung für die Grünhemden, die gegen den TSV Hohenwart mit 0:3 unterlagen. Ein Doppelschlag innerhalb von 120 Sekunden besiegelte die Niederlage der Gastgeber, die über weite Strecken überzeugen konnten.

Engagiert und einsatzfreudig starteten die Hausherren, die in den ersten Minuten drei gute Gelegenheiten liegen ließen und dann bitterlich für zwei gravierende Abwehrfehler bestraft wurden. Zweimal wurden die Außenverteidiger überlaufen und Alexander Sengl (10.) sowie Sebastian Herker (12.) nutzten die Gelegenheiten zur frühen 2:0-Führung der Gäste. „In der Kabine hatte ich noch eindringlich darauf hingewiesen, dass sich die Verteidiger nicht hinterlaufen lassen sollen und notfalls die Kugel auch mal wegschlagen“, ärgerte sich Naz Seitle über die schlampige Abwehrarbeit seiner Truppe. Doch die Sorgenfalten auf der Stirn des SVK-Coaches wurden nicht nur wegen der beiden Gegentore immer tiefer. Denn auch sein Angriff ging mit den Möglichkeiten recht fahrlässig um. Martin Froncek (12./16.) scheiterte am guten Gästekeeper. Philipp Hallmen (11.) kam einen Schritt zu spät und auch Pascal Sladkowski (33.) schob den Ball aus kurzer Distanz vorbei. „Auch wenn wir den ganzen Tag gespielt hätten, wäre uns heute kein Tor gelungen“, resümierte Seitle sichtlich enttäuscht.

In der zweiten Halbzeit dauerte es bis zur 67. Minute, ehe die Mösler durch Froncek auf Vorlage von Patrick Busche zur ersten Tormöglichkeit kamen. Max Seitle mit einem Volleyschuss (84.) und einer Doppelchance (90.) nach einem „Zuckerpass“ von Dominik Berchermeier scheiterte am TSV-Torhüter. Kaltblütiger dagegen die Gäste, die durch Daniel Liebhardt (90.+2) auf 3:0 erhöhten. „Vom Fußballerischen her waren wir die bessere Mannschaft. Aber es hilft nichts, wenn man vorne nichts reinbringt“, meinte Seitle.

