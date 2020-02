20:47 Uhr

Firma Magna jubelt nach dem Neunmeter-Krimi

Beim Neuburger Firmen- und Behördenturnier geht es ab dem Viertelfinale richtig spannend zur Sache

Von Dirk Sing

Wer es spannend mag, der war am Samstagnachmittag in der Sporthalle am Volksfestplatz genau richtig. Beim traditionellen Neuburger Firmen-und Behörden-Hallenfußballturnier mussten ab dem Viertelfinale gleich vier Begegnungen im Neunmeterschießen entschieden werden. Die besten Nerven hatten am Ende die Kicker der Firma Magna, die sich in einem packenden Finale gegen die Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 durchsetzten.

Insgesamt 16 Mannschaften waren der Einladung des Titelverteidigers, den Neuburger Milchwerken, gefolgt, die sich in der Vorrunde auf vier Gruppen aufteilten. Da auch zahlreiche aktive Fußballer an dieser Veranstaltung teilnahmen, waren die Favoriten schnell ausgemacht. Während bei den Milchwerken beispielsweise Sebastian Rutkowski ( FC Ehekirchen) oder Dominic Weigl (ehemals VfR Neuburg, Ehekirchen) auf Torjagd gingen, hatte der spätere Turniersieger, die Firma Magna, mit Torhüter Matthias Hudler (SV Klingsmoos), Flamur Ajeti (SV Weichering), Lukasz Bar oder Sebastian Neff (beide SV Wagenhofen) ebenfalls mehrere Vereinsspieler aufgeboten.

Den Wanderpokal sicherte sich letztlich die Firma Magna durch einen 4:3-Erfolg nach Neunmeterschießen gegen das Taktische Luftwaffengeschwader 74. Dabei parierte Magna-Keeper Hudler alle drei Strafstöße der Soldaten. Im „kleinen Finale“ bezwangen die Milchwerke die Firma Sonax mit 4:2.

Die weiteren Platzierungen im Überblick: 5. Versicherungsmakler, 6. Milchwerke II, 7. Volks-/Raiffeisenbank, 8. Sparkasse, 9. Bürgerhaus Ostend, 10. Verallia, 11. Justizvollzugsanstalt, 12. Polizei Neuburg, 13. Stadtverwaltung/Stadtwerke Neuburg, 14. Rockwool, 15. Faurecia, 16. Knauf.

