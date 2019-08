vor 54 Min.

„Flaues“ Gefühl vor dem Auftakt

Der SV Karlshuld erwartet am Samstag zum Punktspiel-Start den TSV Hohenwart

Von Roland Geier

Die Freude beim SV Karlshuld nach dem sofortigen Wiederaufstieg in die Kreisliga Donau/Isar war riesengroß. Nach einer durchwachsenen Vorbereitung auf die anstehende Saison blickt man bei den Grünhemden jedoch mit gemischten Gefühlen dem Punktspiel-Auftakt entgegen. Bereits am Samstag (16 Uhr) gastiert der letztjährige Tabellenzehnte TSV Hohenwart bei den Möslern.

Zum Start ist eigentlich alles angerichtet. Nach der Partie veranstaltet der SVK ein Bierfest mit Spanferkelessen. Zudem werden die „D‘Wuidsaureiter“ aufspielen. Den Takt wollen aber vorher die Schützlinge von Trainer Naz Seitle angeben. Allerdings hat der 65-Jährige ein flaues Gefühl im Magen. „Ich habe schon bessere Vorbereitungen erlebt. Zum einen haben wir zwei Turniere gespielt, bei denen wir wegen Verletzungen und Urlaubern nie in Bestbesetzung antreten konnten. Es haben ständig sechs oder sieben Spieler von der ersten Mannschaft gefehlt. Dann hat es den Sinn von Vorbereitungsspielen auch verfehlt, wenn sich die Truppe nicht einspielen kann“, hadert Seitle mit der derzeitigen Situation. Zum anderen ging auch noch die Generalprobe gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf mit 1:5 in die Hose.

„Das war wirklich sehr schlecht, da hat wenig gepasst. Ich weiß aber auch, dass jeder Einzelne besser spielen kann als an diesem Tag. Sonst wäre es ganz schlecht, wenn wir so gegen Hohenwart auftreten würden“, so Seitle, der klar und deutlich den Klassenerhalt als Saisonziel ausgibt. Nachdem er selbst schon längere Zeit nicht mehr in der Kreisliga tätig war, kenne er auch das momentane Leistungsniveau nicht wirklich. „In dieser Liga muss man aber alles geben, um zu bestehen. Wenn du als Aufsteiger gleich ins Hintertreffen gerätst, wird es schwieriger, als wenn du in einen Lauf kommst“, weiß Seitle, der darauf hofft, dass seiner Mannschaft nach der verpatzen Generalprobe eine erfolgreiche Premiere gelingt.

Mit dem TSV Hohenwart erwartet Seitle eine „richtige Kampfmannschaft, bei der Markus Kurzhals als Spielmacher überragt“. Personell plagen den Karlshulder Übungsleiter auch zum Punktrunden-Auftakt urlaubs- und verletzungsbedingt einige Sorgen. Zurückgekehrt ist Manuel Mayer, der eigentlich pausieren wollte. Zudem scheint es, als wäre Dominik Berchermeier nach seinem Kreuzband-riss bereits eine Alternative.

In einem neuen „Betätigungsfeld“ muss sich in dieser Saison die zweite Mannschaft des SVK versuchen. Das Team von Trainer Jürgen Seitle geht in der B-Klasse 2 auf Torjagd. Zum Auftakt treffen die Grünhemden am Sonntag (13 Uhr) auf den MTV Ingolstadt II.

