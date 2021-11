SV Grasheim II holt drei Punkte

Dem Tabellenzweiten der Kreisklasse gelingt ein 3:0-Sieg bei der SpVgg Joshofen-Bergheim. Spiel der ersten Mannschaft wurde abgesagt

Das Spiel der Frauen des SV Grasheim in der Bezirksliga bei der SG SSV Glött/SV Aislingen ist wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt worden. Im Einsatz war die zweite Mannschaft des SVG, die sich bei der SpVgg Joshofen-Bergheim souverän mit 3:0 durchsetzte und den zweiten Tabellenplatz belegt.

Mit einem verdienten 3:0-Sieg bei der SpVgg Joshofen-Bergheim kam die zweite Damenmannschaft des SV Grasheim zurück nach Hause. In der ersten Halbzeit tat man sich noch etwas schwer, auf dem neuen ungewohnten Kunstrasen zu spielen, konnte sich aber trotzdem einige Torchancen erspielen. Den Ball brachte der SVG aber nicht im Tor unter.

In der zweiten Halbzeit kam man besser ins Spiel und konnte sich aus einer gut stehenden und gut sortierten Abwehr, die sehr wenige Chancen zuließ, selbst mehrere Möglichkeiten erspielen.

Es dauerte bis zur 56. Minute, ehe Mareike Otte mit einem schönen Kopfball nach einer gut getretenen Ecke von Elke Schropp das 1:0 für die Lila-Weißen erzielte.

In der Folge spielte der SVG weiter frech nach vorne und erarbeitete sich noch einige Chancen, ehe in der 70. Minute Elke Schropp das erlösende 2:0 erzielte. Nun hatte man das Spiel komplett im Griff, hinten ließ man nichts mehr zu und stand sehr gut und gefestigt und nach vorne erzielte Jana Uhl nach einer Einzelleistung in der 85. Minute das verdiente 3:0. (ben)