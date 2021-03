vor 32 Min.

Frischer Wind beim SV Ludwigsmoos

Mit frischem Wind in die Zukunft: Abteilungsleiter Steven Seefeld (links) und 1. Vorsitzender Stefan Hammer (Zweiter von rechts) präsentieren das künftige Trainer-Duo des SV Ludwigsmoos, Georg Held (Zweiter von links) und Daniel Meinel (rechts).

Plus Nach drei Jahren gibt Daniel Marx am Saisonende das Trainer-Amt beim B-Klassisten ab, bleibt dem Verein jedoch als Spieler erhalten. Sein Nachfolger wird Georg Held, der aktuell noch als Nachwuchs-Coach fungiert

Von Dirk Sing

Sechs Partien stehen in dieser zweifelsohne außergewöhnlichen Fußball-Saison 2019/2021 für den B-Klassisten SV Ludwigsmoos noch auf dem Programm. Wann und ob diese verbleibenden Begegnungen noch ausgetragen werden, darüber lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt kaum eine Prognose wagen. Fest steht hingegen, dass sich bei den Möslern in der Spielzeit 2021/2022 einiges ändern wird.

Nachdem der Abgang von Co-Trainer Daniel Korn, den es zurück zum FC Zell/Bruck zieht (wird dort die zweite Mannschaft als Coach übernehmen), bereits seit längerer Zeit feststeht, wird am Saisonschluss auch Spielertrainer Daniel Marx sein dann dreijähriges Engagement beim SVL beenden. „Daniel ist von sich aus mit dem Wunsch auf uns zugekommen, eine sportliche Pause einzulegen, da er in der Vergangenheit immer wieder mit starken Schmerzen aufgelaufen ist“, berichtet der 1. Vorsitzende des Vereins, Stefan Hammer. Nach Gesprächen innerhalb der Vorstandschaft sei man laut Hammer schließlich zu der Erkenntnis gekommen, dass „wir diesem Wunsch entsprechen und uns nach einem neuen Trainer-Duo umschauen – zumal damit auch die Möglichkeit besteht, wieder frischen Wind in unser Team reinzubringen“.

Kurz- oder mittelfristig soll der Aufstieg herausspringen

Gesagt, getan. Die (bittere) Erfahrung, dass es gerade für einen B-Klassisten nicht unbedingt einfach ist, einen geeigneten Übungsleiter zu finden, mussten Hammer und seine Kollegen in der Folgezeit machen. Die „zündende Idee“ kam schließlich Abteilungsleiter Steven Seefeldt, der seinen ehemaligen Trainer aus Sandizeller Zeiten, Georg Held, ins Spiel brachte. „Wir haben uns dann mit Georg zusammengesetzt und schnell gemerkt, das das eigentlich sehr gut passt“, berichtet Hammer. Hinzu kam, dass Held, der aktuell die U17-Junioren der SpVgg Joshofen-Bergheim gemeinsam mit Daniel Meinel trainiert, dort seinen Abschied zum Saisonende schon vor längerer Zeit angekündigt hat. „Mit der Verpflichtung von Held und Meinel, die beide als Spielertrainer agieren werden, erhoffen wir uns einen Schritt in die richtige Richtung“, sagt Hammer. Sprich: Kurz- oder mittelfristig soll die B-Klasse wieder der Vergangenheit angehören.

„Unser großer Wunsch wäre es, den einen oder anderen ehemaligen Ludwigsmooser, die mittlerweile höherklassig bei einem anderen Vereinen im Umland spielen, wieder zurückzuholen. Doch als B-Klassist hat man diesbezüglich nicht gerade die besten sportlichen Argumente“, weiß der Ludwigsmooser Vereinschef. Dementsprechend soll der neue „frische Wind“ den SVL möglichst zurück in die A-Klasse blasen. Und das möglicherweise weiterhin mit dem Spieler Daniel Marx. „Daniel wird seinen Spielerpass bei uns lassen. Das alleine zeigt schon, dass das Ganze absolut harmonisch verlaufen ist.“

Themen folgen