Führungswechsel bei den Volleyballern

TSV Neuburg Christina Hüßner und Anja Zaiger übernehmen von Christoph Reiter und Magdalena Walter.

Von Inge Kirschner

Neuburg Einen Führungswechsel gibt es bei den Volleyballern des TSV Neuburg: Christina Hüßner und Anja Zaiger übernehmen die Führung der Abteilung von Christoph Reiter und Magdalena Walter, nachdem diese sich bei der diesjährigen Hauptversammlung nicht mehr zur Wahl stellten.

Reiter eröffnete das Zusammentreffen zunächst mit einem Rückblick auf seine Tätigkeit. Nach neun Jahren in der Abteilungsführung war es nun für ihn an der Zeit, die Verantwortung abzugeben. Insgesamt sechs Jahre führte er umsichtig und mit viel Herzblut die TSV-Sparte, nachdem er sich zuvor drei Jahre als Stellvertreter eingearbeitet hatte.

Im Alter von zehn Jahren begann Reiter in der E-Jugend seine Volleyball-Karriere in Neuburg. Höhepunkt war zweifelsohne der Aufstieg mit der Herrenmannschaft in die Bayernliga. Mit seiner Sprungkraft brillierte er dabei als Außenangreifer. Seine Leidenschaft galt vor allem dem „Beachen“. Hier holte er sich einige Titel und sammelte fleißig Punkte auf den EBF-Turnieren. Lange Zeit war Reiter ebenfalls als Beachwart im Kreisrat des Kreises Nord-Oberbayern tätig. Im Jahr 2020 wechselte er zur DJK Hochzoll, nachdem es ihn beruflich nach Augsburg verschlagen hatte.

Im Anschluss ließ der „scheidende Chef“ einen Rückblick auf das vergangene Volleyball-Jahr folgen, das vor allem durch Corona geprägt wurde. Der Lockdown ließ zunächst kein Training zu. Erst ab Mitte Mai konnten die Volleyballer wieder auf dem Beachplatz trainieren – dann auch wieder in der Parkhalle, während die Landkreishallen noch bis Herbst geschlossen waren. Höhepunkt war das große Jugend-Beachturnier mit 54 Teilnehmern aus allen Altersgruppen. Für die Saison 2021/22 konnten zwei männliche und drei weibliche Erwachsenen-Mannschaften sowie zwei männliche und acht weibliche Jugend-Teams gemeldet werden. Daneben gibt es drei Hobby-Gruppen und eine sehr aktive Beach-Truppe.

Zum Ende des Jahres wies die Abteilung 215 Mitglieder im Alter zwischen zehn und 80 Jahren auf – darunter Teilnehmer an deutschen Meisterschaften auf Sand, Spielerinnen und Spieler in der Kreisklasse bis zur Bezirksliga sowie zahlreiche Hobbyspielerinnen und -spieler.

Magdalena Walter kümmerte sich als stellvertretende Abteilungsleiterin vor allem um die Termine in Neuburg. Heinz Kirschner bedankte sich im Namen der Abteilung bei beiden und überreichte kleine Präsente.

Anschließend legte Dieter Müller den Kassenbericht vor. Jugendwartin Beate Lucya stellte vor allem den Einsatz von Trainer Jürgen Hertkorn heraus, dem es gelang, nach langer Durststrecke die männliche Jugend im großen Stil zu reaktivieren. Beachwart Herbert Steigemann und Heinz Kirschner als Gerätewart präsentierten ebenfalls ihre Berichte. Inge Kirschner gab einen Überblick über das aktuelle Schiedsrichterwesen: 30 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter verlängerten ihren Schein durch eine Online-Fortbildung. Zudem legten drei neue D-Schiedsrichter erfolgreich ihre Prüfung ab.

Nach der Entlastung der Abteilungsführung und des Kassiers, wurde der Haushalt 2022 verabschiedet, bevor es an die Neubesetzung der Ämter ging. Einstimmig wurde Christina Hüßner zur Abteilungsleiterin gewählt. Ihre Volleyball-Laufbahn begann sie in der Jugend in Neuburg, unterbrach diese nur während des Studiums und der Ausbildung und kehrte anschließend zurück. Derzeit spielt sie im Bezirksklasse-Team der ersten Damen-Mannschaft. Zu ihrer Stellvertreterin wurde ebenso einstimmig Anja Zaiger erkoren. Sie spielt seit ihrer Jugend beim TSV und ist als Stellerin eine wichtige Stütze der Damen 1.

Dieter Müller übernahm erneut den Posten des Kassiers. Beate Lucya betreut weiterhin die Jugend, Herbert Steigemann ist wieder für die Beach-Sparte zuständig. Inge Kirschner übernimmt das Schiedsrichterwesen, während Heinz Kirschner als Gerätewart im Amt bleibt.

Nach der Wahl der acht Delegierten wurden die Eckpunkte für das Jahr 2022 besprochen. Im Sommer wird es eine Wiederholung des Jugend-Beachturniers geben. Während die Stadtschulmeisterschaften abgesagt werden mussten, ist wieder ein Herbstturnier geplant. Auch sollen Schiedsrichterlehrgänge nach Neuburg geholt werden.