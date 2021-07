0:3 gegen Eichstätt: Starke FCE-Leistung wird nicht belohnt

Nach der 0:3-Niederlage gegen den Regionalligisten VfB Eichstätt herrscht bei den Kickern des FC Ehekirchen eine Mischung aus Zufriedenheit und Enttäuschung vor. Was in dieser Partie den Unterschied macht.

Auch wenn Fußballtrainer während der Vorbereitung in schöner Regelmäßigkeit betonen, dass Ergebnisse keine beziehungsweise lediglich eine untergeordnete Rolle spielen, entspricht diese Aussage sicherlich nicht ganz der Wahrheit. Freilich, Punkte gibt es bei einem Testspiel keine zu ergattern. Vielmehr sind es das Selbstvertrauen sowie die Überzeugung in die eigene Stärke und Spielweise, die sich aus diesen Partien ableiten und gewinnen lassen.

Auch beim Landesligisten FC Ehekirchen wussten sie am Dienstagabend nach dem Schlusspfiff der Begegnung gegen den VfB Eichstätt zunächst nicht so recht, wie man das Ergebnis denn nun einschätzen solle. 0:3 stand es nach 90 Minuten, was in einem Duell Landesliga gegen Regionalliga durchaus ein achtbares Resultat bedeutet. Warum die FCE-Kicker angesichts der nackten Zahlen dennoch keine Freudensprünge machten, lag – so kurios es klingen mag – an deren vorangegangener Leistung. Über weite Strecken war ein Klassenunterschied zwischen den beiden Teams nicht erkennbar. Im Gegenteil, die Schützlinge des Spielertrainer-Gespanns Michael Panknin/Simon Schröttle stellten im zweiten Durchgang sogar die bessere Mannschaft und hätten in Führung gehen müssen. Doch selbste Möglichkeiten wurden vergeben oder – wie in der 56. Minute – von einem VfB-Abwehrspieler gerade noch auf eigenen Torlinie geklärt.

Eichstätt nutzt in der Schlussphase seine Chancen eiskalt

Wenn es letztlich einen Unterschied zwischen den beiden Kontrahenten gab, dann in Sachen Toreschießen. In den letzten 20 Minuten dieser Partie nutzten Julian Kügel (70.), Fabian Neumayer (77.) und Fabio Birner (85./Foulelfmeter) ihre Chancen eiskalt zum schmeichelhaften 3:0-Erfolg des VfB Eichstätt.

„Die Jungs sind angesichts des am Ende deutlichen Resultats schon ein bisschen geknickt, zumal wir insgesamt gesehen sicherlich eine richtig gute Leistung abgeliefert haben“, resümierte Panknin. „Im Gegensatz zum Vorbereitungsmatch vor einigen Wochen gegen Pipinsried wollten wir zwar einerseits defensiv erneut gut stehen, andererseits diesmal aber auch in der Offensive einige Akzente setzen. Und ich denke, dass uns – abgesehen vom Toreschießen – auch ganz gut gelungen ist“, so der FCE-Coach weiter.

Dementsprechend sieht der 32-Jährige seine Mannschaft auf dem „richtigen Weg. Wir haben uns seit Beginn der Vorbereitung als Team sehr gut entwickelt. Dazu beigetragen haben sicherlich auch die vielen Testspiele, die wir bewusst angesetzt beziehungsweise bereits absolviert haben.“