1:4 gegen Mindelstetten: SV Karlshuld zahlt Lehrgeld

Schützlinge von Trainer Thomas Schmalzl verlieren mit 1:4 gegen Mindelstetten

Gleich zum Auftakt in der Punktrunde musste der SV Karlshuld Lehrgeld bezahlen. Nach einem furiosen Start mussten sich die Grünhemden am Ende gegen den Aufsteiger FC Mindelstetten mit 1:4 geschlagen geben.

„Der große Unterschied war heute, dass Mindelstetten eine eingespielte Mannschaft hat und wir nicht“, so das Fazit von SVK-Trainer Thomas Schmalzl, dem allerdings die Enttäuschung nach der Auftaktniederlage anzusehen war. Die Gäste – beflügelt von der Aufstiegseuphorie – wurden von gut 50 Anhängern, die mit dem Bus angereist waren, von Beginn weg frenetisch gefeiert und angefeuert. Doch die Gästeanhänger mussten einen frühen Dämpfer wegstecken, als Dominik Berchermeier nach Vorarbeit von Ömer Sali Moustafa die Führung für die Grünhemden markierte (7.). Doch es war nur ein Strohfeuer, das die Mösler abbrannten. Im Anschluss zeigte sich, dass die SVK-Defensive die wieselflinken Gäste, vor allem Josef Wilhelm, nicht kontrollieren konnten. Mit einem Doppelschlag drehten die Gäste die Partie. Zunächst traf Wilhelm zum 1:1 (14.), dann erzielte Marcel Kappelmaier das 1:2 (15.).

Mösler haben in der Defensive große Probleme

Danach wurde es nicht der Tag der Schmalzl-Schützlinge. Bereits nach 16 Minuten zog sich Alexander Schinko eine Verletzung zu und der eingewechselte Johannes Ansorge blieb nach der Pause verletzt in der Kabine. Die Gäste waren nun klar überlegen. Die Gastgeber dagegen hatten in der Defensive große Probleme und in der Offensive lief wenig bis gar nichts zusammen. Der nächste Nackenschlag für die Grünhemden ließ nach der Pause nicht lange auf sich warten. Als Hannes Knöferl im Strafraum unglücklich mit der Hand auf den Ball gefallen war, entschied der Referee auf Strafstoß (48.). Josef Wilhelm vollstreckte humorlos zur 3:1-Führung. Seinen dritten Streich spielte Wilhelm den Möslern, als er in einen Rückpass der Grünhemden lief und SVK-Keeper Marco Haunschild keine Abwehrchance ließ (63.). Die einzig starke Offensivaktion in der zweiten Hälfte bot sich Dominik Berchermeier, der aus spitzem Winkel aber an Keeper Frank Elstner scheiterte.