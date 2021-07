3:1 gegen Illertissen 2: Bishop lässt VfR Neuburg jubeln

Ray Bishop bringt den VfR Neuburg im ersten Saisonspiel gegen den FV Illertissen II mit seinen beiden Treffern auf die Siegerstraße. Auch Neuzugang Yannick Woudstra trifft beim 3:1-Erfolg.

Es war eine klare und unmissverständliche Ansage von Alexander Egen. „Im Endeffekt steht und fällt alles mit einem gelungenen Auftakt. Wir müssen schauen, dass wir unter allen Umständen einen guten Start hinlegen“, hatte der Spielertrainer des Landesligisten VfR Neuburg im Vorfeld des ersten Punktspiels die deutliche Parole ausgegeben. Und seine Mannschaft hielt sich daran! Im Heimspiel gegen die zweite Vertretung des FV Illertissen kamen die Lilaweißen zu einem 3:1-Erfolg und fuhren damit die ersten drei Zähler in der Saison 2021/2022 ein.

„Unter dem Strich war es sicherlich ein verdienter Sieg, der für das Gefühl und Selbstvertrauen eminent wichtig ist. Damit haben wir schon einmal frühzeitig einen gewissen Druck von uns genommen“, resümierte Egen – wohlwissend, dass er und seine Kicker auch in den kommenden Tagen und Wochen noch einiges an Arbeit vor sich haben, um den eigenen Ansprüchen und Zielen tatsächlich gerecht zu werden.

Hausherren tun sich zunächst in der Offensive schwer

Gerade im Offensivspiel taten sich die Lilaweißen im ersten Durchgang gegen die äußerst junge und unerfahrene Truppe aus Illertissen überaus schwer, überhaupt zu Abschlüssen vor dem gegnerischen Kasten zu kommen. Das Hauptproblem in dieser Phase: Der „letzte“ und entscheidende Pass wollte einfach nicht gelingen – was aber sicherlich auch daran lag, dass die Laufwege beziehungsweise Laufbereitschaft in vorderster Front zunächst nicht stimmten. Zwar erkämpften sich die VfR-Akteure im Mittelfeld immer wieder die Bälle, gaben diese jedoch durch schlampige und komplizierte Zuspiele schnell wieder her. Bis auf einen 16-Meter-Freistoß von Sebastian Habermeyer (10.) sowie einen geblockten Volleyschuss von Fabian Scharbatke (18.) sprang nichts Zählbares in Sachen Torchancen heraus.

Deutlich gefährlicher agierten in diesem Bereich die Gäste. Immer dann, wenn die Neuburger in der Rückwärtsbewegung nicht konsequent nachrückten oder zu zaghaft in die Zweikämpfe gingen, wurde es gefährlich. So hätten sich die Egen-Schützlinge nicht beschweren dürfen, wären sie mit einem Ein- oder Zwei-Tore-Rückstand in die Pause gegangen. Doch Keeper Philipp Mayr bewahrte sein Team gleich mehrfach mit starken Paraden vor Schlimmerem.

Rote Karte für die Gäste im zweiten Abschnitt

„Nachdem wir in der ersten Hälfte bewusst etwas tiefer gestanden sind, haben wir nach dem Wiederbeginn taktisch umgestellt, da wir diese Partie unbedingt gewinnen wollten. Und das ist uns ja letztlich auch gelungen“, so Egen. Mitentscheidend für den aus VfR-Sicht positiven Spielausgang war dabei freilich auch die Rote Karte für Illertissens Chris Lehner in der 54. Minute. Nach einem Foul an Sebastian Rutkowski entschied der Unparteiische sofort auf Platzverweis – eine sehr harte, aber durchaus regelkonforme Entscheidung!

Was folgte, war der große Auftritt des unmittelbar zuvor eingewechselten Ray Bishop. Innerhalb von sechs Minuten (70./76.) schnürte der Edeltechniker mit zwei spektakulären Einzelaktionen seinen Doppelpack. Da zwischendurch auch noch Neuzugang Yannick Woudstra (73.) sein Premieren-Pflichtspieltor für den VfR Neuburg erzielt hatte, war die Partie vorzeitig entschieden. Dass die Gäste kurz vor dem Schlusspfiff durch Deniz Erten noch zum (verdienten) 1:3-Anschlusstreffer kamen (87.), gefiel dem VfR-Coach indes überhaupt nicht: „Ehrlich gesagt ärgert mich dieses Tor maßlos. Mit einer deutlichen Führung im Rücken sowie einem Akteur mehr auf dem Platz müssen wir den Anspruch an uns selbst haben, konzentriert zu bleiben und das Ding entsprechend zu Ende zu bringen. Das darf uns nicht passieren.“

Nichtsdestotrotz können die Neuburger mit breiter Brust in ihre nächste Aufgabe gehen – und diese hat es bekanntlich in sich! Am Mittwoch (18.30 Uhr) gastiert man im Derby beim FC Ehekirchen.

VfR Neuburg: Mayr, Eberwein, Riedelsheimer, Scharbatke, Von Swiontek-Brzezinski (63. Bishop), Habermeyer, Woudstra, Mehl (75. Jahner), Mayr (75. Bader), S. Rutkowski (63. E. Belousow), Klink.