A-Klasse Neuburg: FC Zell/Bruck dreht nach der Pause auf

Während der SV Grasheim an der Spitze der A-Klasse Neuburg einsam seine Kreise zieht, bleibt es im Kampf um den zweiten Platz spannend. Erster Verfolger ist nun die DJK Brunnen.

Oberhausen – Bayerdilling 0:0

In der ersten Halbzeit war es ein von Zweikämpfen geprägtes Spiel. Die Gäste übernahmen die Spielkontrolle, Oberhausen hielt mit viel Einsatz und Willen dagegen und Torwart Christoph Drexler konnte einen Schuss der Gäste entschärfen. In der zweiten Halbzeit versuchte der SVB zu Torchancen zu kommen, jedoch wurden diese entweder von einem Abwehrspieler geblockt oder Drexler entschärft. Die Heimelf konterte und hatte in der Schlussphase des Spiels durch einen Lattentreffer nach einer Ecke die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Ein Tor wollte keiner Mannschaft gelingen. Somit pfiff der gut leitende Schiedsrichter Tobias Mayinger zum 0:0-Endstand ab. (tsv)

Waidhofen – Illdorf 3:3

Schon nach vier Minuten markierte Lukas Steidle das 0:1 für die Gäste. In der zwölften Minute glich die Heimelf aus, als Christoph Bichler zum 1:1 traf. Kurz darauf konnte der Gastgeber das Spiel sogar drehen, Severin Kugler erzielte das 2:1 (14.). Allerdings glich der FCI in der 20. Minute durch Rene Reiter aus. Kurz vor dem Ende sorgte Kevin Hauke mit seinem Tor für den vermeintlichen Siegtreffer für den SVW (81.), jedoch traf Ulrich Birkmeir kurz darauf noch zum 3:3 Ausgleich (87.). (nr)

Brunnen – Weichering 3:0

Zu Beginn hatten die Gäste aus Weichering eine große Chance, als ein Spieler frei vor dem Gehäuse der Heimelf die Führung vergab. Im Gegenzug köpfte Sebastian Harler am Tor vorbei. Nach einem schönen Ball in den Lauf legte sich Fabian Lehmer den Ball etwas zu weit vor und so konnte der Gästetorwart klären. In der 32. Minute fiel dann das 1:0 für die DJK. Nach einer Hereingabe von der linken Seite kam Sebastian Harler zum Abschluss und erzielte die Führung für die Gastgeber. Anschließend vergaben die Brunnener weitere Chancen und somit ging es mit einem schmeichelhaften 1:0 in die Pause. Nach der Halbzeit kam erneut Harler zum Abschluss, jedoch knallte er den Ball gegen die Latte. Kurz darauf traf Michael Stachel zum 2:0 (74.). Als die Partie dem Schlusspfiff entgegen plätscherte, gab es in der Nachspielzeit der Partie noch einen Elfmeter für die Heimelf, den Fabian Einhauser eiskalt verwandelte. (nr)

Bertoldsheim – Sinning 0:3

Bereits in der zweiten Minute erzielte Willi Keller das 1:0 für den SVS. Nach einer halben Stunde erhöhte Thomas Riesinger auf 2:0 (32.). Den Schlusspunkt der Partie setzte erneut Willi Keller, der mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 aus Sicht der Gäste stellte (88.). (nr)

Berg im Gau II – Staudheim 2:5

Nach 15 Minuten stand es 2:1 für die Gäste. In der neunten Minute traf Jonas Müller zum 1:0 für den BSV. Jedoch konnte der FCS in Person von Stefan Landes eine Minute danach ausgleichen (10.). Vier Minuten später erzielte Landes sogar die Führung für die Gäste. In der 26. Minute unterlief dem BSV ein Eigentor und somit stand es 1:3. Jonas Müller verkürzte kurz vor der Halbzeit auf 2:3 (44.). Allerdings konnten die Gäste nach der Pause den alten Abstand wieder herstellen. Daniel Zinsmeister traf zum 2:4 (50.). In der Schlussphase des Spiels sorgte Philipp Helmer per Strafstoß für den 2:5-Endstand (76.). (nr)

Zell/Bruck – Feldkirchen 3:1

Eine dürftige erste Halbzeit der Hausherren sahen die Zuschauer in Zell. Die gut sortierte Mannschaft des SCF stand in allen Mannschaftsteilen stabil und war durch schnelle Konter stets gefährlich. Diese starke mannschaftliche Disziplin sollte sich auszahlen und so gingen die Gäste durch Aron Ghebr in Führung (41.) und gleichzeitig in die Pause. Nach dem Seitenwechsel hatten die Zeller den Gegner besser im Griff. Mit einem lupenreinen Hattrick war es Tobias Kroll, der die schwache erste Halbzeit doch noch in einen 3:1-Heimsieg umwandelte (56., 62., 77.). Somit blieben dank einer besseren zweiten Halbzeit und der Kaltschnäuzigkeit von Tobias Kroll die drei Punkte in Zell. (fcz)