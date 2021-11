Der Grasheimer Siegeszug rollt weiter

Plus Auch im Spitzenspiel gegen den SV Waidhofen lässt der Klassenprimus SV Grasheim nichts anbrennen und feiert den nächsten Erfolg. Im „Kellerduell“ gibt es hingegen keinen Sieger.

Der souveräne Tabellenführer der A-Klasse Neuburg, SV Grasheim, hat das Spitzenspiel gegen den SV Waidhofen klar mit 3:0 gewonnen. Keinen Sieger gab es hingegen im Kellerduell zwischen dem TSV Ober-/Unterhausen und SV Weichering.