Fußball-A-Klasse Neuburg

09:38 Uhr

SV Bertoldsheim: Der Blick geht immer noch nach unten

Plus Aufsteiger SV Bertoldsheim spielt bislang eine sorgenfreie Saison. Warum Spielertrainer Markus Schiele dennoch warnt.

Wenn’s läuft, dann läuft’s – unter diesem Motto stand am vergangenen Wochenende das 13. und somit letzte Hinrunden-Spiel des A-Klassisten SV Bertoldsheim gegen den SV Bayerdilling. Nachdem der Aufsteiger im ersten Durchgang noch ungewohnt fahrlässig mit seinen Möglichkeiten umgegangen war und somit torlos in die Pause musste, wurde das Versäumte dann nach Wiederbeginn entsprechend nachgeholt – und das gleich in „vierfacher“ Hinsicht! 4:0 hieß es am Ende für die Schützlinge von Spielertrainer Markus Schiele, die damit ihre Position im gesicherten Mittelfeld des Klassements absicherten und völlig entspannt in die beiden noch verbleibenden Partien vor der Winterpause gehen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen