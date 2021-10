TSV Ober-/Unterhausen weiter in der Krise

Plus Der TSV Ober-/Unterhausen kassiert im Heimspiel gegen den FC Illdorf die nächste Niederlage. Aufsteiger SV Bertoldsheim dreht nach der Pause auf.

Seinen zwölften Sieg im 13. Saisonspiel feierte in der A-Klasse Neuburg Spitzenreiter SV Grasheim mit dem 3:0-Erfolg gegen Weichering. Auch der Tabellenzweite aus Zell/Bruck löste seine Aufgabe gegen Staudheim souverän.