Positive Entwicklung beim VfR Neuburg II

Plus Trainer Helder Fernandes sieht beim VfR Neuburg II viel Potenzial. Welche Ziele sich der Verein gesteckt hat.

Wenn Helder Fernandes über seine Mannschaft spricht, gerät er nahezu ins Schwärmen. „Wir haben eine junge, talentierte Truppe. Die Arbeit mit dem Team macht richtig Spaß“, sagt der aktuelle Trainer des VfR Neuburg II. Dabei sind die Lilaweißen alles andere als gut in die Saison gestartet und belegen mit zehn Punkten den zehnten Platz in der A-Klasse Neuburg.