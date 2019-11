vor 46 Min.

Fußball: Anzeige nach grobem Foulspiel in der A-Klasse

Weil er seinem Gegenspieler Schien- und Wadenbein brach, ist ein Spieler von Türkenelf Schrobenhausen angezeigt worden. Der Schiedsrichter brach das Spiel ab.

Wegen einer schwerwiegenden Verletzung nach einem groben Foulspiel wurde das Fußballspiel der A-Klasse Aichach zwischen Türkenelf Schrobenhausen und dem SV Hörzhausen abgebrochen.

In der 25. Minute kam es, wie die Polizeiinspektion Schrobenhausen mitteilt, zu dem Foul, bei dem sich ein Spieler des SV Hörzhausen eine offene Schien- und Wadenbeinfraktur zuzog. Das Spiel wurde daraufhin vom Schiedsrichter abgebrochen und der verletzte 24-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er noch am selben Tag operiert.

A-Klasse Aichach: Spieler nahm Verletzung in Kauf und wird angezeigt

Nun wurde bei der Polizeiinspektion Anzeige wegen Körperverletzung gegen den Spieler des FC Türkenelf Schrobenhausen erstattet, weil sich die Szene offensichtlich weit ab vom Spielgeschehen ereignete und der Täter die Verletzung vorsätzlich in Kauf nahm. In den nächsten Tagen und Wochen sei deshalb noch die Vernehmung von Spielern und Zuschauern erforderlich. (nr)

