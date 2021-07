Aus Original wird „Light“

A-Klassist FC Zell/Bruck richtet am Wochenende eine abgespeckte Version des traditionellen Donaumoos-Wanderpokals aus. Auch der SV Grasheim, SV Weichering und SV Karlshuld sind dabei

Eigentlich gehört er zum lokalen Fußball wie die Donau zu Neuburg: der Donaumoos-Wanderpokal! Nachdem das traditionsreiche und prestigeträchtige Turnier sowohl im vergangenen als auch diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer fiel (Ausrichter wäre jeweils der SV Ludwigsmoos gewesen), zeigte sich der FC Zell/Bruck überaus kreativ. Anstatt des ursprünglich zehn Mannschaften starken Teilnehmerfeldes wurde kurzfristig eine „Light-Version“ mit lediglich vier Klubs aus der Taufe gehoben, um zumindest etwas „Donaumoos-Wanderpokal-Feeling“ in diesen Zeiten aufkommen zu lassen.

„Wir haben uns im Vorfeld überlegt, was wir machen können, damit sich die Leute auf dem Sportplatz wieder begegnen – denn genau um das geht es ja letztlich“, berichtet der Sportliche Leiter des FC Zell/Bruck, Patrick Schäffer. Zudem sei es eine gute Gelegenheit, „auch mit den Vereinen in Kontakt zu bleiben beziehungsweise den gegenseitigen Austausch weiter zu forcieren“. Was Schäffer dabei besonders betont: „Selbstverständlich wird das Ganze unter strenger Einhaltung der Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen ablaufen. Darauf haben und werden wir penibel achten.“

Neben der Mannschaft des Gastgebers werden auch die A-Klassen-Kontrahenten SV Grasheim und SV Weichering sowie Donau/Isar-Kreisligist SV Karlshuld am Start sein. Während am Samstag ab 15 Uhr die beiden Halbfinal-Partien absolviert werden, stehen am Sonntag ab 14 Uhr das Spiel um Platz drei sowie Endspiel auf dem Programm. „Wir haben an beiden Tagen zwischen den jeweiligen Begegnungen bewusst einen breiten Zeitkorridor gewählt, damit nicht so viele Menschen gleichzeitig auf dem Sportplatz sind“, sagt Schäffer.

Spielplan

Samstag

Zell/Bruck – Grasheim 15.00

Karlshuld – Weichering 17.30

Sonntag

Verlierer Samstagsspiele 14.00

Sieger Samstagsspiele 17.30