Deutliche Derbypleite für den SV Ludwigsmoos

Held-Schützlinge unterliegen dem Spitzenreiter TSG Untermaxfeld II mit 0:10.

Böse unter die Räder kam der SV Ludwigsmoos im B-Klassen-Derby gegen die TSG Untermaxfeld II. Die Held-Truppe kassierte in heimischen Gefilden gegen den Spitzenreiter eine 0:10-Pleite. Ebenfalls erfolgreich war der aktuell einzige Verfolger der TSG, die SG Edelshausen (2:1 beim FC Rennertshofen II). Die „Zweite“ des TSV Burgheim kam daheim gegen den SV Steingriff II nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus.

Ludwigsmoos – Untermaxfeld II 0:10

Bereits nach 15 Minuten gingen die Gäste durch Dominik Huber mit einem Schuss aus elf Metern in Führung. Nach einem fein vorgetragenen Angriff erhöhte die TSG durch Tobias Pallmann nach direktem Zuspiel von Jonas Spreng auf 2:0 (20.). Das 3:0 durch Florian Kreitmeir resultierte aus einem Abwehrfehler der SVL-Hintermannschaft (35.). Für den 4:0-Halbzeitstand sorgte Maximilian Neumeier in der 40. Minute mit einer starken Einzelleistung. Auch nach dem Wiederbeginn ging das muntere Toreschießen der Untermaxfelder weiter. Marco Ottillinger nach schöner Vorarbeit von Dominik Huber (50.), Dominik Neumeier (52./62.), Maximilian Thannheimer (72.), Jonas Spreng (74.), Niklas Veitinger (76.) und Kevin Schillinger (80.) schraubten das Ergebnis bis zum Schlusspfiff weiter in die Höhe. (svl)