Fußball-Donau/Isar

vor 36 Min.

SV Karlshuld will noch „Zusatzpunkte“ sammeln

Plus In der vorletzten Begegnung vor der Winterpause müssen die Schmalzl-Schützlinge beim FC Mindelstetten ran

Von Roland Geier

So gut wie möglich will sich der SV Karlshuld in der Kreisliga Donau/Isar in die Winterpause retten, um dann im Frühjahr nochmals richtig im Kampf um den Klassenerhalt anzugreifen. Momentan stehen die Mösler auf Rang 13 – zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz. „Jeder Zähler, den wir bis zur Winterpause holen, ist ein Zusatzpunkt für uns“, sagt SVK-Trainer Thomas Schmalzl, der mit seiner Mannschaft am Sonntag (14.30 Uhr) beim FC Mindelstetten ein dickes Brett zu bohren hat. Zum Jahresabschluss geht es dann nächste Woche noch zum Meisterschaftsfavoriten TSV Gaimersheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

