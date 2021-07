Ein neues Team in der B-Klasse Neuburg

Mit der SG Edelshausen nimmt künftig eine Mannschaft, die aus rumänischen Fußballern besteht, am Spielbetrieb teil. Wie das „Projekt“ entstanden ist

Im Dezember 1990 wurde die Sportgemeinschaft Edelshausen (SGE) mit dem Gründungsvorstand Fritz Hora ins Leben gerufen. Jetzt, im Sommer 2021, also über 30 Jahre nach der Vereinsgründung, wird erstmalig ein SGE-Fußball-Team am Punktspielbetrieb teilnehmen.

Möglich macht das Ganze ein sehr spannendes „Projekt“. Eine Mannschaft aus rumänischen Fußballern zwischen 20 und 40 Jahren wird als SG Edelshausen in der B-Klasse Neuburg an den Start gehen und sich dann mit dem TSV Burgheim II, SC Ried II, SV Ludwigsmoos, SV Feldheim II, SG Rohrenfels/Wagenhofen II, FC Rennertshofen II, FC Zell/Bruck II, SpVgg Joshofen/Bergheim, TSG Untermaxfeld II, DJK Sandizell, FC Türkenelf Schrobenhausen, BC Aresing II und SV Steingriff II messen.

Dass es jetzt dazu kommen kann, hat auch viel mit dem ehemaligen SGE-Sportheim-Pächter, einem Rumänen, zu tun. Dieser präsentierte den beiden Vorsitzenden Oswald Prummer und Friedrich Hora, einem der beiden Söhne von Vereinsgründer Fritz Hora, seine Idee einer rein rumänischen Fußballmannschaft. Das SGE-Führungsduo gab dann seine Zustimmung. „Wir als SGE haben eigentlich nichts beziehungsweise nur wenig zu verlieren und können andererseits sehr viel gewinnen“, so Prummer.

Man erhoffe sich natürlich auch eine Belebung des Sportheimes und des Vereins an sich. Auch eine emotionale Einbindung der rumänischen Fußballer in den Verein wird angestrebt. Möglicherweise schließen sich auch Fußballer aus Edelshausen oder der näheren Umgebung dem neuen Team noch an.

Die rumänischen Fußballer wohnen größtenteils in Ingolstadt und Pfaffenhofen. Einige aus ihren Reihen kickten auch schon höherklassig. Als Trainerduo fungieren Algeorge Ionel Radu (35) und Lupsa Ionel Mihai (41). Und dass sie alle gut Fußball spielen können, zeigte zuletzt der 4:2-Sieg im Testspiel auf eigenem SGE-Platz gegen die zweite Mannschaft des SV Karlshuld.

Los geht’s in der B-Klasse Neuburg dann am 14./15. August mit dem Heimderby gegen den FC Türkenelf Schrobenhausen. Bis dahin wird weiter fleißig trainiert und weitere Vorbereitungsspiele ausgetragen. (nr)