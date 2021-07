Fußball: Ligen-Einteilungen und erste Spieltage auf einen Blick

Die Kreisliga Ost startet am 7. August in die neue Saison. Zum Auftakt muss nicht nur Aufsteiger Rennertshofen, sondern auch Untermaxfeld und Burgheim auswärts ran. Die übrigen Spielklassen beginnen eine Woche später.

Fußball-Kreisspielleiter Reinhold Mießl hat kürzlich die Ligen-Einteilungen für „seinen“ Kreis Augsburg von der Kreisliga abwärts bekanntgegeben. Während in der Kreisliga Ost 16 Mannschaften auf Tor- und Punktejagd gehen, werden es in der Kreisklasse Neuburg, A-Klasse Neuburg und B-Klasse Neuburg jeweils 14 Teams sein. Auch Spielgruppenleiter Günther Behr war in Sachen Spielplan wie immer fleißig. (disi)

Kreisliga Ost (16 Klubs)

SSV Alsmoos-Petersdorf, BC Rinnenthal, BC Adelzhausen, TSV Burgheim, SC Griesbeckerzell, DJK Langenmosen, FC Rennertshofen, BC Aresing, TSV Firnhaberau, BC Aichach, TSV Dasing, SV Thierhaupten, TSG Untermaxfeld, SC Mühlried, TSV Friedberg, TSV Rain 2.

Auf-/Abstieg: Die Kreisliga Augsburg spielt in der Saison 2021/2022 mit 15, die Kreisliga Ost mit 16 Mannschaften. Die Meister der beiden Kreisligen steigen in die Bezirksliga Schwaben auf. Zum Aufstiegsrecht der Tabellenzweiten wird auf die Auf- und Abstiegsregelung der Bezirksliga verwiesen. Aus den Kreisligen steigen je zwei Mannschaften direkt ab, die Plätze 13 und 14 aus Kreisliga Ost sowie 13 aus der Kreisliga Augsburg spielen Relegationsspiele mit den Tabellenzweiten der Kreisklassen (siehe Aufstieg Kreisklassen).

Kreisklasse Neuburg (14)

BSV Berg im Gau, SV Echsheim-Reicherstein, FC Ehekirchen 2, SV Holzheim, SC Rohrenfels, SpVgg Joshofen-Bergheim, SV Feldheim, SV Münster, SV Klingsmoos, BSV Neuburg, SV Wagenhofen, SC Ried, SV Straß, SV Steingriff.

Auf-/Abstieg: Die Kreisklassen Augsburg Mitte, Augsburg Süd und Augsburg Nordwest spielen in der Saison 2021/2022 mit je 13 Mannschaften, die Kreisklassen Aichach und Neuburg mit je 14 Mannschaften. Die Meister der Kreisklassen steigen in die Kreisligen Augsburg und Ost auf. Die Tabellenzweiten der Kreisklassen spielen mit den Vereinen auf Platz 13 der Kreisliga Augsburg und Platz 13 und 14 der Kreisliga Ost in Relegationsspielen um einen Platz in der Kreisliga. In den Relegationsspielen der Kreisklassen werden so viele freie Plätze ausgespielt, bis die Normzahl von 28 Vereinen erreicht ist, mindestens jedoch ein Platz. Aus allen Kreisklassen steigen die Tabellenletzten in die A-Klasse ab. Die Tabellenvorletzten spielen Relegationsspiele mit den Tabellenzweiten aus der A-Klasse (siehe Aufstieg A-Klassen).

A-Klasse Neuburg (14)

FC Zell-Bruck, VfR Neuburg 2, TSV Ober-/Unterhausen, FC Staudheim, SV Bertoldsheim, DJK Brunnen, SV Weichering, SV Grasheim, SV Sinning, SC Feldkirchen, SV Waidhofen, SV Bayerdilling, BSV Berg im Gau 2, FC Illdorf.

A-Klasse Aichach (14)

TSV Hollenbach 2, SV Klingsmoos 2, TSV Weilach, FC Gerolsbach 2, TSV Pöttmes 2, FC Schrobenhausen, SC Mühlried 2, DJK Langenmosen 2, WF Klingen, SV Hörzhausen, SV Baar, TSV Schiltberg, SV Echsheim 2, VfL Ecknach 2.

Auf-/Abstieg: Die A-Klassen Aichach, Augsburg Mitte, Augsburg Süd, Augsburg Ost und Neuburg spielen in der Spielzeit 2021/2022 mit je 14 Mannschaften, die A-Klassen Augsburg Nordwest und Augsburg West mit je 13 Mannschaften. Die Meister steigen in die Kreisklasse auf. Die Tabellenzweiten der A-Klassen spielen in Relegationsspielen mit den Tabellenvorletzten der Kreisklassen drei zusätzliche Aufsteiger in die Kreisklasse aus. Aus den A-Klassen Augsburg Nordwest und Augsburg West steigen jeweils die Tabellenletzten die B-Klasse ab, aus den A-Klassen Aichach, Augsburg Mitte, Augsburg Süd, Augsburg Ost und Neuburg steigen die Tabellenvorletzten und die Tabellenletzten in die B-Klasse ab.

B-Klasse Neuburg (14)

TSV Burgheim 2, BC Aresing 2, SC Ried 2, SV Feldheim 2, SG Rohrenfels/Wagenhofen 2, FC Rennertshofen 2, FC Zell/Bruck 2, SV Steingriff 2, SV Ludwigsmoos, DJK Sandizell, SpVgg Joshofen-Bergheim 2, TSG Untermaxfeld 2, SG Edelshausen, FC Türkenelf Schrobenhausen.

Aufstieg: Die B-Klassen Aichach, Neuburg, Augsburg Mitte, Augsburg Nordwest, Augsburg Süd und Augsburg West spielen in der Saison 2021/2022 mit je 14 Mannschaften. Die Meister und die Tabellenzweiten steigen direkt in die A-Klasse auf.

Die ersten drei Spieltage im Überblick:

Kreisliga Ost

1. Spieltag, 7./8. August

SSV Alsmoos-P. – DJK Langenmosen (Sa., 17.30)

BC Aresing – TSG Untermaxfeld

BC Adelzhausen – SV Thierhaupten

BC Rinnenthal – TSV Burgheim

SC Griesbeckerzell – SC Mühlried

TSV Dasing – TSV Friedberg

TSV Rain II – BC Aichach

TSV Firnhaberau – FC Rennertshofen

2. Spieltag, 11. August, 18.30 Uhr

BC Aichach – TSV Dasing

TSV Friedberg – SC Griesbeckerzell

SC Mühlried – SSV Alsmoos-Petersdorf

DJK Langenmosen – BC Rinnenthal

TSV Burgheim – BC Adelzhausen

SV Thierhaupten – TSV Firnhaberau

FC Rennertshofen – BC Aresing

TSG Untermaxfeld – TSV Rain

3. Spieltag, 14./15. August

BC Aresing – TSV Rain/Lech II

BC Adelzhausen – DJK Langenmosen

BC Rinnenthal – SC Mühlried

SSV Alsmoos-Petersdorf – TSV Friedberg

SC Griesbeckerzell – BC Aichach

TSV Dasing – TSG Untermaxfeld

FC Rennertshofen – SV Thierhaupten

TSV Firnhaberau – TSV Burgheim





Kreisklasse Neuburg

1. Spieltag, 14./15. August

SV Wagenhofen – SC Rohrenfels (Sa., 17.00)

BSV Neuburg – SV Klingsmoos

SV Feldheim – FC Ehekirchen II

SV Straß – BSV Berg im Gau

SpVgg Joshofen-Bergheim – SV Holzheim

SV Steingriff – SV Münster

SC Ried – SV Echsheim

2. Spieltag, 21./22. August

SV Echsheim – SV Steingriff

SV Münster – SpVgg Joshofen-Bergheim

SV Holzheim – SV Straß

BSV Berg im Gau – SV Feldheim

FC Ehekirchen II – SV Wagenhofen

SC Rohrenfels – BSV Neuburg

SV Klingsmoos – SC Ried

3. Spieltag, 25. August, 18.15 Uhr

BSV Neuburg – SC Ried

SV Feldheim – SV Holzheim

SV Straß – SV Münster

SpVgg Joshofen-Bergheim – SV Echsheim

SV Steingriff – SV Klingsmoos

SC Rohrenfels – FC Ehekirchen II

SV Wagenhofen – BSV Berg im Gau





A-Klasse Neuburg

1. Spieltag, 14./15. August

DJK Brunnen – SV Sinning

SV Weichering – TSV Ober-/Unterhausen

FC Illdorf – BSV Berg im Gau II

VfR Neuburg II – SV Bertoldsheim

SV Bayerdilling – FC Zell/Bruck

FC Staudheim – SC Feldkirchen

SV Waidhofen – SV Grasheim

2. Spieltag, 21./22. August

SC Feldkirchen – SV Bayerdilling

FC Zell/Bruck – VfR Neuburg II

SV Bertoldsheim – FC Illdorf

BSV Berg im Gau II – SV Weichering

TSV Ober-/Unterhausen – SV Waidhofen

SV Grasheim – DJK Brunnen

SV Sinning – FC Staudheim

3. Spieltag, 25. August, 18.15 Uhr

DJK Brunnen – FC Staudheim

SV Weichering – SV Bertoldsheim

FC Illdorf – FC Zell/Bruck

VfR Neuburg II – SC Feldkirchen

SV Bayerdilling – SV Sinning

SV Grasheim – TSV Ober-/Unterhausen

SV Waidhofen – BSV Berg im Gau II





B-Klasse Neuburg

1. Spieltag, 14./15. August

BC Aresing II – TSG Untermaxfeld II

SV Feldheim II – TSV Burgheim II

SG Edelshausen – FC Türkenelf SOB

SpVgg Joshofen-Bergheim II – SV Ludwigsmoos

SV Steingriff II – FC Zell/Bruck II

SC Ried II – DJK Sandizell

FC Rennertshofen II – SG Rohrenfels/Wagenhofen II

2. Spieltag, 21./22. August

DJK Sandizell – SV Steingriff II

FC Zell/Bruck II – SpVgg Joshofen-Bergheim II

SV Ludwigsmoos – SG Edelshausen

FC Türkenelf SOB – SV Feldheim II

TSV Burgheim II – FC Rennertshofen II

SG Rohrenfels/Wagenhof. II – BC Aresing II

TSG Untermaxfeld II – SC Ried II

3. Spieltag, 26. August, 18.15 Uhr

BC Aresing II – SC Ried II

SV Feldheim II – SV Ludwigsmoos

SG Edelshausen – FC Zell/Bruck II

SpVgg Joshofen-Bergheim II – DJK Sandizell

SV Steingriff II – TSG Untermaxfeld II

SG Rohrenfels/Wagenhof. II – TSV Burgheim II

FC Rennertshofen II – FC Türkenelf SOB