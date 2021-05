Gibt es Absteiger im Amateurfußball? Diese Vereine müssen zittern

Der Bayerische Fußball-Verband lässt seine Klubs abstimmen, ob es Absteiger geben soll. Ein Extremfall ist in der Kreisklasse Neuburg der SV Grasheim, der hauchdünn scheitern würde.

Der Fahrplan für den Abbruch der Saison 2019/21 steht. Der Vorstand des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) wird seine am Erwachsenenspielbetrieb teilnehmenden Mitgliedsvereine über die genauen Modalitäten der Wertung in einem Meinungsbild befragen.

Neben der aktuell gültigen Regelung in §93 der Spielordnung, die in Absatz 3.3 eine Wertung für Auf- und Abstieg nach der Quotienten-Regelung unter Wegfall der Relegationsspiele vorsieht, können die Vereinsvertreter auch für die Alternativlösung „Nur Aufsteiger, keine Absteiger“ votieren. Der Saisonabbruch sowie die für beide Varianten notwendige Tabellenreihung ergibt sich in jedem Fall aus der Quotienten-Regelung. Vor der digitalen Umfrage finden in allen sieben Bezirken am 14. und 15. Mai Online-Seminare statt, die die Auswirkungen der beiden Modelle detailliert aufzeigen. Die Online-Abfrage des Meinungsbildes – jeder Mitgliedsverein, der am Erwachsenenspielbetrieb teilnimmt, besitzt eine Stimme – soll vom 14. bis 18. Mai durchgeführt werden.

Die Neuburger Rundschau wirft einen Blick auf die Tabellen in der Region.

Landesliga Südwest

Der VfR Neuburg (27 Spiele/52 Punkte) befindet sich aktuell auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz, würde diesen aber nach Anwendung der Quotientenregel ohnehin an den FC Sonthofen verlieren (25/49). Einziger Aufsteiger in die Bayernliga ist der FC Gundelfingen. Die Lila-Weißen werden wie auch der FC Ehekirchen (10. Platz) in der kommenden Spielzeit erneut in der Landesliga an den Start gehen.

Kreisliga Ost

Der TSV Pöttmes steigt auf, der BC Aichach wird als Zweiter um die Aufstiegschance über die Relegation gebracht. Sollte es Absteiger geben, müssten der SV Feldheim und der FC Gerolsbach den Gang in die Kreisklasse antreten. Für den TSV Burgheim und die TSG Untermaxfeld, die sich im Mittelfeld der Tabelle befinden, hat die Abstimmung keine Auswirkung. Den Klassenerhalt geschafft hat die DJK Langenmosen.

Kreisklasse Neuburg

Es war ein spannender Aufstiegskampf, den die Kreisklasse Neuburg bot. Die besten Chancen hatte der FC Rennertshofen, auch der SV Klingsmoos, der SV Echsheim-Reicherstein und die SpVgg Joshofen-Bergheim machten sich noch Hoffnungen. Durch den Saisonabbruch darf sich nun der FC Rennertshofen über den Aufstieg in die Kreisliga freuen. Als Zweiter belegt der SV Klingsmoos den Relegationsplatz. Doch da die Entscheidungsspiele wegfallen, verbleiben die Mösler in der Kreisklasse.

Äußerst knapp geht es am anderen Ende der Tabelle zu. Der SV Wagenhofen (19 Spiele/13 Punkte (0,684) ) würde sich hauchdünn gegenüber dem SV Grasheim (18 Spiele/12 Punkte, 0,667)) durchsetzen und den Klassenerhalt schaffen. Da spielt es dann auch keine Rolle, dass das direkte Duell in der Rückrunde noch aussteht und Grasheim aus eigener Kraft am SVW vorbeiziehen könnte. Sein Unverständnis äußerste Grasheims Trainer Tobias Bauer: „Sollte es tatsächlich so kommen, dass Vereine, die zum Zeitpunkt des Abbruchs auf einem Abstiegsplatz stehen, den Gang nach unten antreten müssten, wäre das in meinen Augen extrem unfair. Wir hätten beispielsweise am Ende des vergangenen Jahres auch unser Spiel gegen Klingsmoos absagen können, wollten es aber unbedingt austragen. Aktuell hätten wir noch acht Partien – unter anderem gegen direkte Kontrahenten – zu absolvieren. Bei einem Zwangsabstieg würde uns diese Möglichkeit genommen werden.“ Doch die einzige Chance für den SV Grasheim, in der Kreisklasse zu verbleiben, ist ein Abstimmungsergebnis, dass gänzlich auf Absteiger verzichtet.

A-Klasse Neuburg

Der SC Rohrenfels hatte sich vor der Unterbrechung einen komfortablen Vorsprung erspielt und wird in die Kreisklasse zurückkehren. Der FC Zell/Bruck hätte die Relegation erreicht, wird nun aber keine Chance auf den Aufstieg erhalten. Als Tabellenletzter ist der BSV Neuburg II mit mageren drei Punkten abgeschlagen. Sollte es letztlich keine Absteiger geben, dürfte man dennoch in der A-Klasse bleiben.

B-Klasse Neuburg

Die Frage nach Absteigern stellt sich in der B-Klasse bekanntlich nicht. Profiteur der Quotienten-Regelung ist der TSV Burgheim II (18 Spiele/39 Punkte) , der als Dritter den Zweiten BSV Berg im Gau II (20 Spiele (40 Punkte) überholt und neben dem souveränen Tabellenführer SV Bertoldsheim in die A-Klasse aufsteigt. Ob der TSV in der kommenden Saison in der A-Klasse antreten wird oder auf den Aufstieg verzichten wird, ist noch nicht endgültig entschieden, wie Abteilungsleiter Matthias Karmann ankündigte.

Kreisliga Donau/Isar 1

Der SV Kasing steigt in die Bezirksliga auf. Aufatmen darf der SV Karlshuld, der als Tabellenzwölfter in jedem Fall in der Liga bleibt. Sollte es Absteiger geben, würden der FC Geisenfeld und ST Scheyern den Weg in die Kreisklasse antreten.

Kreisklasse Donau/Isar 2

Der FC Fatih Ingolstadt steigt in die Kreisliga auf. Keine Folgen hat der Saisonabbruch für den Vierten SV Karlskron und den Fünften TSV Lichtenau. Langenbruck und Großmehring müssen zittern und würden nächste Saison in der A-Klasse spielen, sollte es Absteiger geben.