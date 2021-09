Karlshuld kommt nicht in Tritt

Die Mösler müssen sich bei Fatih Ingolstadt mit 1:3 geschlagen geben. In der Kreisklasse Neuburg unterliegt der SV Straß Münster mit 0:2. TSV Burgheim verliert in der Schlussminute

Eine englische Woche stand für einige Vereine in der Region auf dem Programm. Während der SV Karlshuld in der Kreisliga Donau/Isar bereits am Dienstagabend mit 1:3 bei Fatih Ingolstadt verlor, musste sich am Mittwoch der SV Straß in der Kreisklasse Neuburg daheim dem SV Münster mit 0:2 geschlagen geben. Unglücklich lief die Partie der Kreisliga Ost für den TSV Burgheim, der in der Schlussminute beim SV Thierhaupten mit 0:1 unterlag.

Fatih Ingolstadt – Karlshuld 3:1

Der SV Karlshuld muss in der Kreisliga Donau/Isar weiter Lehrgeld bezahlen. Am Dienstagabend unterlag der Tabellenletzte beim groß aufspielenden FC Fathi Ingolstadt mit 1:3, obwohl die Grünhemden lange das Spiel offen gestalten konnten. „Wir haben uns gut aus der Affäre gezogen gegen eine großartig, diszipliniert und super organisierte Mannschaft. So eine Truppe habe ich bisher noch nicht gesehen“, war Karlshulds Trainer Thomas Schmalzl vom Gegner begeistert, sparte aber auch nicht mit Lob für seine Mannschaft. Sie gab in kämpferischer Hinsicht ihr bestes, wurde aber nach Abwehrfehlern gnadenlos bestraft. Die Grünhemden waren vom Anpfiff weg darauf aus, den Gegner schon weit vor dem Strafraum abzufangen. Wenn das der Defensive nicht ganz gelang, dann war Keeper Marco Haunschild zur Stelle, der ein überragendes Spiel ablieferte und durch seine Paraden die Mösler lange im Spiel hielt. „Der Marco ist der Wahnsinn, so einen musst du dir stricken“, lobte der SVK-Coach. In der 29. Minute aber war auch er machtlos, als Fatih-Stürmer Mathias Habricht die Kugel zur Führung eindrückte. Die Grünhemden aber hielten den Lader im Anschluss weiter dicht, vor allem durch ihren Keeper.

Im Angriff aber herrscht bei den Möslern weiterhin eine große Flaute, weshalb sie trotz aller Bemühungen in der ersten Halbzeit nicht einen Torschuss zu verzeichnen hatten. Erst in der 62. Minute prüfte Armin Bortenschlager Fatih-Torwart Ali Cakimakci, doch im Gegenzug patzte die SVK-Abwehr erneut und Torjäger Mathias Habricht erhöhte auf 2:0. In der 69. Minute schnürte er dann mit dem 3:0 seinen Dreierback. Damit war für den SVK die Messe gelesen.

Doch eines hat die Mannschaft von Thomas Schmalzl schon gelernt: dass sie niemals aufgibt. So markierte Jonni Mamo (86.) den Ehrentreffer im Nachsetzen, nachdem der Torhüter einen Schuss von Armin Bortenschlager noch abwehren hatte können. Bereits am Freitag gastiert um 18 Uhr der FC Gerolfing beim SV Karlshuld im Sport Tenne Stelzer Stadion. (rolg)

Thierhaupten – Burgheim 1:0

Der TSV Burgheim war mit dem Selbstvertrauen des 3:1-Erfolgs gegen den damaligen Spitzenreiter DJK Langenmosen zum SV Thierhaupten gefahren. Die Zuschauer sahen dann beim Aufeinandertreffen des Vorletzten und Letzten der Kreisliga Ost kein gutes Spiel. „Es war eine unserer schlechtesten Leistungen“, sagte Burgheims Trainer Florian Pickhard ehrlich. Doch auch Thierhaupten habe wenig gezeigt, weswegen ein Unentschieden in dieser Partie ein gerechtes Ergebnis gewesen wäre. Vor der Pause habe Burgheim Vorteile gehabt, danach der Gastgeber. Doch in der 90. Minute schlug Thierhaupten zu und gewann mit 1:0. „Leider bekommen wir durch eine Fahrlässigkeit das entscheidende Gegentor“, so Pickhard. (sb)

Straß – Münster 0:2

Das Spiel der Kreisklasse Neuburg begann sehr schleppend. Beide Mannschaften versuchten, keine Fehler zu machen. Daher blieb es vornehmlich bei einem Mittelfeldgeplänkel. Der SV Münster war zwar die spielbestimmende Mannschaft. Dennoch konnten sich die Gäste keine entscheidende Möglichkeiten herausspielen. Die erste Parade der Torhüter hatte der Keeper des SV Münster Denis Schmidbaur. Dieser musste einen Schuss von Patrik Nikolla auf der Linie klären. Kurz vor der Halbzeit dann die Führung für Münster. Plötzlich kam Alexander Galis im Strafraum an den Ball und ließ mit seiner Direktabnahme Nicolas Rechner im Strasser Tor keine Chance (43.). Auch die zweite Hälfte begann wenig ansprechend. Münster blieb die Mannschaft mit dem höheren Ballbesitz. Erst im Laufe der Spielzeit erzeugte der SV Straß mehr Druck. Der SVM nützte nun die Lücken, die ihm gegeben wurden. Erst war es Reinhold Armbrust, der den Pfosten traf. Kurz darauf baute Münster die Führung auf 0:2 aus. Einen Freistoß verlängerte Philipp Fetsch mit dem Hinterkopf in das Tor (80.). Dies blieb auch der Endstand. (svs)