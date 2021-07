Karlshulder Erfolgserlebnis für das Selbstvertrauen

Beim „Donaumoos-Wanderpokal-Ersatzturnier“ in Zell/Bruck besiegt Kreisligist SV Karlshuld im Endspiel das Team des Gastgebers mit 3:1. Der SV Grasheim landet auf dem dritten Rang.

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Nachdem der traditionsreiche Donaumoos-Wanderpokal sowohl im vergangenen als auch in diesem Jahr jeweils der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, bewiesen die Verantwortlichen des FC Zell/Bruck Einfallsreichtum. Warum das Ganze nicht „coronakonform“ eine Nummer kleiner aufziehen und somit den Kickern beziehungsweise heimischen Fußballfans nicht die Gelegenheit geben, zumindest einen Hauch „Donaumoos-Wanderpokal-Luft“ zu schnuppern?

Gesagt, getan! Neben dem Team des Ausrichters standen die beiden A-Klassen-Kontrahenten SV Grasheim und SV Weichering sowie Donau/Isar-Kreisligist SV Karlshuld im vier Mannschaften starken beziehungsweise kleinen Teilnehmerfeld. Nach den beiden Halbfinal-Partien am Samstag standen am Sonntag die beiden Duelle um Platz drei sowie das Endspiel auf dem Plan. In Letzterem behielt der SV Karlshuld gegen den heimischen FC Zell/Bruck verdient mit 3:1 die Oberhand.

Dabei war dieses Match eigentlich nach 15 Minuten bereits entschieden. Fabian Schimmer (5.), Ömer Sali Moustafa (11.) und Pascal Sladkowski (15.) schossen eine frühe 3:0-Führung für die Mösler heraus, die im weiteren Verlauf ihren Vorsprung souverän verteidigten. Mehr als der 1:3-Anschlusstreffer von Kapitän Christoph Vetter, der einen Freistoß aus 22 Metern verwandelte (61.), sprang für die Einheimischen nicht heraus. Rund zehn Minuten vor dem Schlusspfiff traf Karlshulds Lukas Hörmann noch die Querlatte.

Augen auf den Ball: Karlshulds Hannes Knöferl (rechts) und Florian Fischer vom FC Zell/Bruck lassen das Spielgerät während ihres Zweikampfs nicht aus dem Blick. Foto: Roland Geier

„Gerade für unsere sehr junge Mannschaft ist es immer ein gutes Gefühl und wichtig für das Selbstvertrauen, wenn sie – wie jetzt am Wochenende – mehrere positive Ergebnisse hat“, resümiert Karlshulds neuer Trainer Thomas Schmalzl. Auch wenn seine Truppe „noch lange nicht dort ist, wo wir einmal hinwollen“, fand der SVK-Coach freilich auch lobende Worte: „Vor allem im Finale gegen Zell/Bruck haben es die Jungs prima gemacht und letztlich auch verdient gewonnen.“

Anerkennende Worte fand Schmalzl indes ebenso für den FC Zell/Bruck. „Ein großes Kompliment geht natürlich an den Ausrichter für die überragende Organisation dieses Turniers. Anhand der ganzen Hygienevorschriften und dem damit verbundenen Aufwand wäre eine Veranstaltung mit zehn Teams unmöglich gewesen“, so Schmalzl, dem allerdings eine kleine, aber feine Änderung lieber gewesen wäre. „In meinen Augen wäre es – insbesondere dem SV Ludwigsmoos gegenüber, der ursprünglich den Donaumoos-Wanderpokal ausgerichtet hätte und der im Vorfeld die Vereine gefragt hatte, ob sie das Turnier spielen wollen – besser gewesen, dieser Veranstaltung einen anderen Titel als ’Donaumoos-Wanderpokal-Ersatz’ zu geben“, sagt der Karlshulder Trainer.

Ebenfalls zufrieden fiel das Fazit seines Zell/Brucker Kollegen Patrick Schmidt aus: „In der ersten Partie gegen Grasheim, in der wir personell sehr gut aufgestellt waren, haben wir eine starke Vorstellung gezeigt. Gegen Karlshuld haben wir dann viel gewechselt und die ersten 20 Minuten leider verpennt.“

Spiele im Überblick:

Halbfinale

FC Zell/Bruck – SV Grasheim 4:2

SV Karlshuld – SV Weichering 3:0

Spiel um Platz drei

SV Grasheim – SV Weichering 6:0

Finale

SV Karlshuld – FC Zell/Bruck 3:1