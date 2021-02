vor 20 Min.

Fußball-Kreis Donau/Isar: Spielleiter Schmidt erhofft sich Klarheit

Ob und wann Kapitän Max Seitle (rechts) und der SV Karlshuld in dieser Saison nochmals um Tore und Punkte kicken können, steht derzeit noch in den Sternen.

Wie geht’s im Kreis Donau/Isar weiter? Trotz der ungeklärten Situation will Spielleiter Ludwig Schmidt am Ligapokal festhalten.

Von Roland Geier

Der Ball ruht – und die Sorge bei den Amateurfußballern wächst auch im Kreis Donau/Isar, ob die unterbrochene Saison 2019/2021 überhaupt termingerecht beendet werden kann. Nach dem Bund-Länder-Gipfel am 10. Februar ist aktuell keine Lockerung für den Sport erkennbar. Ludwig Schmidt, Spielleiter für den Kreis Donau/Isar, hat sich bereits Gedanken gemacht und mehrere Szenarien entworfen, wie die derzeit ruhende Meisterschaft zu Ende gespielt, aber auch der Ligapokal durchgeführt werden könnten.

„Die Corona-Pandemie hat uns stark im Griff, sodass zum jetzigen Zeitpunkt für die Monate Februar und März noch kein Wettkampf im Amateursport zu erwarten ist. Solange Schulen, Gaststätten und Geschäfte geschlossen sind, ist nicht im Entferntesten an unseren geliebten Fußball zu denken“, lauteten die Worte, mit denen sich der Spielleiter in einem Rundschreiben an die Vereine wandte und diese über mögliche Szenarien informierte.

Nachholtermine werden nur schwer haltbar sein

„Die über Weihnachten terminierten Nachholtermine für das Jahr 2021 – gerade was den März betrifft – werden nur schwer haltbar sein. Auch das anvisierte Saisonende am 15. Mai kann nicht gehalten werden, wenn am 27./28. März oder am darauffolgenden Osterwochenende mit dem 20. Spieltag nicht begonnen werden kann. Dann müssen wir mit dem letzten Spieltag und mit der Relegation in die Pfingstferien rein,“ erklärte Schmidt. Gleichzeitig ließ er keinen Zweifel aufkommen, dass die Terminierung der Meisterschaftsspiele absoluten Vorrang habe. Dennoch wolle er an der Durchführung des Ligapokals festhalten –– es sei denn, eine „übergeordnete Anweisungen“ würde dieses Vorhaben zum Erliegen bringen. Gleichzeitig ließ der Kreisspielleiter seinen Vereinen den neuen Rahmenterminkalender sowie die möglichen Szenarien zukommen.

„Nie wurde das geflügelte Wort des griechischen Philosophen Sokrates ’Ich weiß, dass ich nichts weiß’ so oft gebraucht, wie in dieser unwirklichen Zeit. Doch wir werden mit großem Zusammenhalt auch diese schlechten Zeiten überstehen und bald zu einem geordneten Spielbetrieb im Amateursport zurückkehren können“, gibt sich Schmidt zuversichtlich.

Am Freitag, 26. Februar, findet eine Online-Besprechung aller Herren- und Senioren-Spielleiter mit dem Verbandsausschuss statt, in deren Verlauf es um die Fortsetzung der Saison im Amateurbereich gehen wird. Dort erwartet sich Schmidt weitere Klarheit.

