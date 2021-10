SC Ried: Alles eine Frage der Einstellung

Plus Der SC Ried gastiert beim SV Münster. Was Trainer Moritz Bartoschek fordert.

Auch wenn die sportliche Situation vor rund acht Wochen eine andere war, hat der Spielertrainer des SC Ried, Moritz Bartoschek, das Niveau seiner Mannschaft im damaligen NR-Doppelpass sehr treffend analysiert: „Wenn Einstellung und Engagement passen, können wir jeden schlagen. Sollten diese Eigenschaften jedoch nicht stimmen, können wir auch gegen jeden verlieren.“