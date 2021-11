SV Klingsmoos nutzt die Gunst der Stunde

Plus Während der Spitzenreiter seine Pflichtaufgabe gegen den BSV Neuburg souverän löst, patzen die Verfolger FC Ehekirchen II und SpVgg Joshofen-Bergheim. Der SC Ried überrascht in Echsheim.

Der Gewinner des ersten Rückrunden–Spieltages in der Kreisklasse Neuburg ist eindeutig der SV Klingsmoos. Während die Mösler ihre Pflichtaufgabe gegen den BSV Neuburg souverän lösten, patzten die Verfolger aus Ehekirchen (1:1 gegen Feldheim) und Joshofen-Bergheim (0:1 in Holzheim).