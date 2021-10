Fußball-Kreisklasse Neuburg

19:37 Uhr

SV Straß: „Das sind für uns zwei Sechs-Punkte-Spiele“

Plus Der SV Straß trifft am Sonntag auf den SV Wagenhofen und eine Woche später auf den SC Rohrenfels. Mit zwei Siegen sieht Trainer Dieter Deak sein Team „aus dem Gröbsten heraus“.

Von Dirk Sing

Was die Einordnung des torlosen Unentschiedens am vergangenen Wochenende gegen den SV Feldheim betrifft, war Dieter Deak auch einige Tage später innerlich immer noch hin- und hergerissen. „Vor dem Anpfiff hätte die den einen Punkt sofort unterschrieben“, sagt der Spielertrainer des Kreisklassisten SV Straß. Nach 90 durchaus intensiven Minuten war die Betrachtung Deaks dann jedoch durchaus eine etwas andere. „Wenn man sich unsere Möglichkeiten ansieht, dann hätten wir am Ende sicherlich auch als Sieger vom Platz gehen können“, so der 32-Jährige, der dennoch nicht groß hadern wollte: „Da es erneut eine Partie war, in der wir ungeschlagen geblieben sind, fällt mein Fazit positiv aus.“

