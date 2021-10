Fußball-Kreisklasse

SV Echsheim: Marco Friedl freut sich auf das Derby

Plus Marco Friedl steht mit dem SV Echsheim das Derby gegen den SV Holzheim bevor. Welche Aufgaben der Spielertrainer übernimmt und was er zum enttäuschenden Saisonverlauf sagt.

Von Niklas Golling

In den vergangenen Jahren hat der SV Echsheim-Reicherstein in der Kreisklasse Neuburg konstant um den Aufstieg mitgespielt. In dieser Saison findet das Team unter dem Trainergespann Tobias Luderschmid und Marco Friedl noch nicht so wirklich in die Spur.

