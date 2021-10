Kreisliga Ost: Rennertshofen feiert den nächsten Sieg

Plus FC Rennertshofen besiegt Adelzhausen mit 2:0. Die TSG Untermaxfeld verliert kampflos.

Kampflos die Punkte abgegeben hat in der Kreisliga Ost die TSG Untermaxfeld. Da knapp zehn Spieler krankheitsbedingt nicht zur Verfügung standen und der BC Aichach einer Verlegung nicht zustimmte, ist das Spiel für die Mösler verloren.