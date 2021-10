Spätes Pech für den FC Rennertshofen

Durch einen Gegentreffer in der 90. Minute muss sich das Mutzbauer-Team dem SSV Alsmoos-Petersdorf mit 1:2 geschlagen geben. TSG Untermaxfeld holt einen Zähler.

Eine unglückliche Niederlage musste der FC Rennertshofen in der Kreisliga Ost gegen den SSV Alsmoos/Peterdsorf hinnehmen. Dagegen kam die TSG Untermaxfeld in Mühlried zu einem Remis. Das Match des TSV Burgheim gegen den TSV Dasing wurde kurzfristig verlegt.

Dasing – Burgheim abgesagt

Der TSV Burgheim bekam wegen vieler Verletzungen und krankheitsbedingter Ausfälle keine „konkurrenzfähige“ Mannschaft zusammen, wie Trainer Florian Pickhard berichtet. „Einige Akteure, mich eingeschlossen, haben sich erkältet.“ Ein großer Dank gelte dem TSV Dasing, der zustimmte, die Partie auf den 5. Dezember zu verlegen.

Rennertshofen – Alsmoos/Petersdorf 1:2

Während die erste Halbzeit kaum Highlights zu bieten hatte, nahm die Begegnung zwischen dem FCR und dem SSV nach der Pause gewaltig an Fahrt auf. Zu Beginn tasteten sich beide Teams vorsichtig ab, ohne gefährliche Aktionen zustande zu bringen. Den ersten Torschuss gab Khalid Abunehmah ab, der dem Gästekeeper aber keine Probleme bereitete. Weitere Torraumszenen waren absolute Mangelware. FCR-Keeper Manuel Fieger musste in der ersten Halbzeit nicht einen Ball parieren. Ganz anders lief das Spiel nach dem Wechsel. In der 53. Minute hatten die zahlreichen FCR-Fans den Torschrei auf den Lippen. Tobias Krubers Schlenzer aus halblinker Position klatschte aber nur an den rechten Pfosten. Nur drei Minuten später parierte Fieger grandios den Schuss eines SSV-Angreifers. Im direkten Gegenzug fiel dann das 1:0 für die Gastgeber. Daniel Litztl zog aus rund 30 Metern ab und der Ball flog über den etwas zu weit vorne postierten Gästekeeper zur Führung ins Netz. Jetzt merkte man den Gästen an, dass sie nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten wollten. Nach einer Ecke stand Daniel Ungelenk goldrichtig am langen Pfosten und staubte zum 1:1 ab (65.). Nur fünf Zeigerumdrehungen später strich ein Schuss von Daniel Kruber haarscharf am lan- gen Pfosten vorbei. Der SSV legte nun alles in die Waagschale und erhöhte den Druck. Nach einem weiten Diagonalpass nahm Florian Bobinger den Ball mustergültig mit der Brust mit und erzielte mit einem strammen Schuss ins lange Eck in der 90. Minute den 2:1-Siegtreffer für die Gäste. (abs)

Langenmosen – Rain II 2:2

Am Sonntag hatte die zuletzt etwas schwächelnde DJK Langenmosen den Spitzenreiter TSV Rain II zu Gast. Dabei gelang den Blauweißen gegen den Bezirksliga-Absteiger ein respektables 2:2-Unentschieden – und das nach einem 0:2-Rückstand. „Natürlich ist das glücklich, wenn man in der Nachspielzeit den Ausgleich macht. Aber völlig egal, das war extrem wichtig für unsere Moral“, so der DJK-Spielertrainer und zweifache Torschütze Stefan Kellner. Für die Rainer Führung sorgten Blerand Kurtishaj (37.) sowie Torjäger und Spielertrainer Niko Schröttle (67.). Kellner verkürzte in der 79. Minute auf 1:2. Der DJK-Coach war es dann auch, der in der 93. Minute den umjubelten 2:2-Ausgleich markierte. (djk)

Mühlried – Untermaxfeld 1:1

Die Mösler bleiben unter ihrem Spielertrainer-Duo André Ruf und Daniel Eisenhofer weiter ungeschlagen. Auch in Mühlried kamen die Mösler zu einem Remis. Als Fabian Vollmeier die Gäste in der 82. Minute in Führung brachte, sah es sogar nach einem „Dreier“ für die TSG aus. Doch fünf Zeigerumdrehungen später gelang Lukas Koppold der letztlich verdiente 1:1-Ausgleich. (nr)