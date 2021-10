SV Karlshuld: Schmalzl gibt die Hoffnung nicht auf

Plus SV Karlshuld empfängt am Sonntag Türk. Ingolstadt. Bisher ist kein Saisonsieg gelungen.

Dass die Stimmung beim SV Karlshuld nach der ernüchternden Bilanz nach zehn Spieltagen bei sieben Niederlagen und lediglich drei Unentschieden nicht gerade berauschend ist, ist verständlich. Sieben Zähler beträgt in der Kreisliga Donau/Isar der Rückstand des Tabellenletzten auf den Relegationsplatz.