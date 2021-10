Schwierige Aufgabe für den TSV Burgheim

Der TSV Burgheim spielt gegen Alsmoos-Petersdorf. Kommen im Winter Neuzugänge?

„Wir sind zurzeit vom Pech verfolgt“, schätzt Trainer Florian Pickhard vom TSV Burgheim die aktuelle Misere des Tabellenletzten der Kreisliga Ost ein. Damit zielt der Coach auf die vielen Verletzten im Kader ab. „Einige Stammspieler sind verletzt. Vor allem die Ausfälle von Co-Trainer Mario Huber und Lukas Biber sind schmerzhaft. Natürlich geht die momentane Grippewelle auch an uns nicht spurlos vorbei. Mit dem kleinen Kader, den wir haben, ist das schwer zu kompensieren.“

Auch am vergangenen Wochenende war der TSV bei der 0:3-Niederlage beim SC Griesbeckerzell chancenlos: „Sie waren einfach die bessere Mannschaft. Vor allem in den Zweikämpfen haben wir kein Land gesehen“, findet Burgheims Trainer klare Worte und fügt an: „In der zweiten Hälfte waren wir besser im Spiel und großteils auch besser als der Gegner. Allerdings waren wir nach vorne nicht gut genug und haben unsere Chancen nicht genutzt.“ Angesichts der angespannten Tabellensituation bleibt für Pickhard und sein Team nichts anderes, als das Maximale aus den verbleibenden sechs Spielen vor der Winterpause rauszuholen.

Fußball: TSV Burgheim plagen Verletzungsprobleme

Dabei wird der 40-Jährige besonders auf die Belastungssteuerung acht geben müssen: „Wir dürfen angeschlagene Spieler nicht zu früh einsetzen und ihnen nicht zu viel abverlangen. In der momentanen Lage brauchen wir jeden Spieler.“ Für die Partie am Sonntag (14 Uhr) gegen den Tabellenzweiten SSV Alsmoos-Petersdorf sieht der Coach klar verteilte Rollen: „Das Spiel wird kein Gradmesser sein. Wir wissen, wie stark sie sind, gerade in der Offensive.“ Trotz der Außenseiterchancen wird man sich jedoch nicht verstecken: „Wir werden natürlich anfangs etwas tiefer stehen. Aber es ist nicht unsere Ausrichtung, sich nur hinten rein zu stellen. Die wenigen Möglichkeiten, die wir bekommen werden, müssen wir auch nutzen. Nur dann können wir etwas Zählbares mitnehmen.“

Angesichts der kleinen Kaderbreite wird man sich beim TSV Burgheim auch mit möglichen Zugängen im Winter beschäftigen. Eins will man dabei jedoch nicht vernachlässigen: „Wir haben eine super Stimmung im Team. Diese wollen wir nicht durch Neuzugänge kaputt machen. Wenn wir jemanden holen, soll auch das Gesamte passen. Auch wenn wir wissen, dass die sportliche Lage im Moment nicht gerade attraktiv ist, werden wir mit Sicherheit den ein oder anderen Spieler finden, der infrage kommt.“ Neben dem weiter verletzten Mario Huber trägt sich Luis Ball in die Verletztenliste ein. Dafür kommt ein Einsatz von Lukas Biber in Frage: „Für ihn reicht es jedoch noch nicht für 90 Minuten.“

Die weiteren Partien der Kreisliga Ost im Überblick

Der BC Aichach empfängt die TSG Untermaxfeld, während Spitzenreiter TSV Rain II beim TSV Friedberg zu Gast ist. Die DJK Langenmosen spielt gegen den SC Griesbeckerzell, der FC Rennertshofen empfängt den BC Adelzhausen.