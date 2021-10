0:3 gegen Kempten: FC Ehekirchen geht in die Knie

Plus Der FCE kann die vielen Ausfälle nicht wegstecken und muss sich dem FC Kempten mit 0:3 geschlagen geben. Nun steht das Derby beim VfR Neuburg an.

