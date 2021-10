Fußball-Landesliga

vor 17 Min.

Die Wochen der Wahrheit für den FC Ehekirchen

Plus Der FC Ehekirchen bekommt es in den nächsten Partien ausschließlich mit Konkurrenten im Abstiegskampf zu tun. Am Sonntag geht’s zum Schlusslicht Aystetten.

Von Matthias Kollar

Die Hinrunde in der Landesliga Südwest geht dem Ende entgegen. Noch zwei Partien müssen absolviert werden, ehe es Ende Oktober dann nahtlos mit der Rückserie weitergeht. Auch wenn die Teams bereits mitten in der Saison stecken, geht es für den FC Ehekirchen jetzt so richtig los. Die kommenden Wochen haben für das Team der beiden Spielertrainer Michael Panknin und Simon Schröttle nämlich entscheidenden Charakter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen