Dramatische Szenen in Ehekirchen: Wenn das Spiel zur Nebensache wird

Plus Dass der FC Ehekirchen gegen Memmingen II spät zum 2:2 ausgleicht, rückt in den Hintergrund, weil zwei Spieler des Gastgebers vom Notarzt versorgt werden müssen.

Als die Partie zwischen dem FC Ehekirchen und dem FC Memmingen II nach 99 Minuten abgepfiffen wurde, war das Fußballspiel längst in den Hintergrund gerückt. Beinahe nebensächlich war, dass der FCE in der Nachspielzeit zum 2:2 ausgeglichen und zumindest einen Punkt ergattert hatte.