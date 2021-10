Niederlage des VfR Neuburg rückt in den Hintergrund

Der VfR Neuburg muss sich im Kellerduell beim SC Olching mit 0:3 geschlagen geben. Am Ende zieht sich Yannick Woudstra eine schlimme Verletzung zu.

Der VfR Neuburg hat einen Befreiungsschlag in der Landesliga Südwest verpasst und musste sich im Kellerduell beim SC Olching mit 0:3 geschlagen geben.

Bereits in der dritten Minute tauchte Dominik Dierich alleine vor VfR-Torhüter Dominik Jozinovic auf, konnte ihn aber nicht überwinden. Jozinovic hatte erneut den Vorzug gegenüber Philipp Mayr erhalten und stand zum zweiten Mal in dieser Spielzeit im Tor der Lilaweißen. Erneut gefordert war der Schlussmann in der achten Minute, als Marco Ecker allein vor ihm auftauchte. Zwischen den beiden Szenen hätten die Lilaweißen in Führung gehen können. Doch ein Olchinger Verteidiger kratzte einen Schuss von Nico von Swiontek von der Linie (6.).

VfR Neuburg vergibt Chancen

Olchings Sebastian Heiß probierte es in der 18. Minute aus 16 Metern, doch der Gästetorwart lenkte den Ball über die Latte. Auf der Gegenseite tauchte Yannick Woudstra allein vor Olchings Schlussmann David Langen auf, konnte ihn aber nicht überwinden (25.). Langen blieb auch bei einem Schuss von Fabian Scharbatke aus kurzer Distanz Sieger (27.). Anschließend verfehlte Woudstra nach einer Flanke von Sebastian Habermeyer knapp das Gehäuse (31.). Statt in Führung zu liegen, kassierte der VfR einige Minuten später das erste Gegentor (42.). Dierich spielte sich in den Strafraum, wo ihn Jozinovic von den Füßen holte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Marco Ecker sicher. In der 53. Minute erhöhte der Gastgeber auf 2:0. Dierich ergatterte sich vor dem Strafraum den Ball und ließ Jozinovic mit einem satten Schuss keine Abwehrmöglichkeit. Zwei Minuten später beinahe das 3:0: Benedikt Weigert kam frei zum Kopfball, doch der Gästetorwart konnte den Ball über die Latte lenken. Woudstra prüfte in der 65. Minute den Torhüter der Olchinger mit einem sehenswerten Kopfball, doch der konnte den Ball zur Ecke lenken.

Die Hoffnung auf eine Aufholjagd war für die Gäste mit dem dritten Gegentreffer schließlich endgültig dahin. Nach einem Konter war es Marcel Sieghart, der alleine vor Jozinovic auftauchte und den Ball versenkte (70.). In der 77. Minute bekam Neuburgs Julian Mayr wegen wiederholten Foulspiels noch die Gelb-Rote Karte gezeigt. Den bitteren Abschluss für die Gäste gab es dann in der 84. Minute: Yannick Woudstra zog sich nach einem Zweikampf einen Schlüsselbeinbruch zu, was die Niederlage in den Hintergrund rücken ließ.

VfR Neuburg Jozinovic – Stegmeir, Eberwein, Scharbatke (71. Bishop), von Swiontek (81. Düzgün), Habermeyer, Woudstra (84. Sobiepanski), Edenhofer, Mayr, M. Belousow, Klink (46. Rutkowski).