Perfekter Auftakt in die Rückrunde für den VfR Neuburg

Plus VfR Neuburg kommt bei der „Zweiten“ des FV Illertissen zu einem 3:2-Sieg. Abwehrchef Maximilian Eberwein trifft dabei gleich doppelt.

Zum Start der Rückrunde in der Landesliga Südwest feierte der VfR Neuburg gleich einen wichtigen Auswärtssieg. Beim FV Illertissen II kam die Truppe von Trainer Alexander Egen zu einem verdienten 3:2-Erfolg.