3:1 in Aystetten: FC Ehekirchen gewinnt beim Schlusslicht

Landesligist FC Ehekirchen setzt sich bei Cosmos Aystetten mit 3:1 durch.

Dem FC Ehekirchen ist in der Landesliga Südwest ein wichtiger Auswärtssieg gelungen. Die Panknin/Schröttle-Schützlinge gewannen bei Schlusslicht Cosmos Aystetten verdient mit 3:1 und sind nun Tabellen-12.

Aystetten versuchte, den Gegner zu bespielen und hatte die erste Großchance. Hardy Noacks scharfe Hereingabe und die schwache Abwehr von FCE-Torhüter Simon Lenk konnte Yildirim Dönmez nicht verwerten und schoss ihm aus elf Metern in die Arme. Doch der SV Cosmos ließ in seinen Bemühungen stark nach und nahm die Zweikämpfe nicht gut an. Ehekirchen ging somit folgerichtig in Führung. Muris Avdic bediente nach einem Konter Matthias Rutkowski, der Torhüter Arthur Mayer umkurvte und eiskalt einschoss (22.).

Aystetten gleicht per Strafstoß zum 1:1 aus

In der 42. Minute gab es Strafstoß für Aystetten, als Yildirim Dönmez im Strafraum gefoult wurde. Den Elfmeter verwandelte Maximilian Drechsler zum 1:1. Eine Minute später hatte sogar David Djajic die Chance auf die Führung, doch sein Schuss ging am langen Eck vorbei.

Aystetten kam gut aus der Kabine und wollte den Sieg. Den ersten Angriff in der 46. Minute über David Djajic konnte Maximilian Heckel nicht verwerten, weil sein Abschluss auf der Linie geklärt wurde. Doch die Cosmonauten wurden immer schwächer und nahmen die Zweikämpfe immer weniger an.

FC Ehekirchen bekommt Oberwasser

So bekam der FCE Oberwasser und hatte in der 58. Minute eine gute Kopfball-Chance nach einer Ecke von Michael Panknin. Wenig später ging Ehekirchen in Führung. Rutkowski fand mit einer flachen Hereingabe David Pickhard, der zum 1:2 traf (66.). Das Aystetter Aufbäumen hielt sich in Grenzen. Ehekirchen erhöhte nach einem Aussetzer der Aystetter Defensive durch Nicolas Ledl auf 1:3 (76.). Zuvor hatte Yildirim Dönmez die Gelb-Rote Karte gesehen (73.).

Für den FC Ehekirchen geht es am kommenden Sonntag mit dem nächsten Duell gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf weiter. Um 14 Uhr ist der FC Memmingen II zu Gast. (mit nr)

FC Ehekirchen: Lenk – Labus, Schaller (80. Müller), Topalaj, Schröttle, Schittler, Rutkowski (90.+1 Jurida), Avdic (90. Spieler), Ledl, Panknin, Pickhard (71. Seitle).