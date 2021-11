FC Ehekirchen verliert knapp gegen Tabellenführer Sonthofen

Plus Lange hält der FC Ehekirchen am Samstag im Oberallgäu dagegen und verliert dann aber doch 2:3.

Lange konnte der FC Ehekirchen am Samstag dem Tabellenführer FC Sonthofen Paroli bieten und lieferte ein packendes Landesligaspiel. Trotz einer 2:3-Niederlage war das vorletzte Spiel vor der Winterpause über weite Strecken hinweg recht ausgeglichen. Auf die ersten beiden Gegentore der Gastgeber folgte stets ein Treffer der Ehekirchener. „Wir haben immer gute Antworten gefunden“, sagt auch Spielertrainer Michael Panknin.