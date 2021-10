Fußball-Landesliga

18:00 Uhr

VfR Neuburg: Luxusproblem zwischen den Pfosten

Plus Alexander Egen lobt beide Torhüter des VfR Neuburg. Zuletzt spielte Dominik Jozinovic, Kapitän Philipp Mayr musste erstmals in dieser Saison auf die Bank. Was der Trainer für die kommenden Wochen plant.

Von Benjamin Sigmund

Der VfR Neuburg hat derzeit in der Landesliga Südwest mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Konstanz fehlt, die Defensive ist löchrig, zu wenige Punkte sind auf dem Konto. Die Folge ist mit Rang 15 ein Relegationsplatz. Doch wenn die Torhüter zur Sprache kommen, kann Trainer Alexander Egen von einem „Luxusproblem“ reden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen