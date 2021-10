VfR Neuburg: Mit der „Geheimwaffe“ ins Allgäu?

Der VfR Neuburg griff zuletzt gegen Geretsried aus der Not heraus auf Peter Krzyzanowski zurück. Ist das 44-jährige „VfR-Urgestein“ auch in Egg/Günz dabei?

Besondere Situationen erfordern nicht selten besondere Maßnahmen. Dies dachte sich am vergangenen Samstag auch Alexander Egen beim Heimspiel gegen den TuS Geretsried. Dass der Trainer des Fußball-Landesligisten VfR Neuburg in der 67. Minute beim Stand von 0:2 seinen jungen Abwehrspieler Maximilian Edenhofer zugunsten des offensiveren Eugen Belousow vom Platz nahm, lag zweifelsohne in der Natur der Sache. Für deutlich mehr Aufsehen sorgte hingegen die zweite Personalie, die bei diesem Doppelwechsel zum Tragen kam. Für Michael Belousow schickte Egen seinen neuen „Edeljoker“ Peter Krzyzanowski (44) quasi als Hoffnungsträger ins Rennen, um dieser Partie doch noch eine Wendung zu geben. Und siehe da: Beinahe wäre dieser überraschende Schachzug sogar aufgegangen. Mit der Einwechslung Krzyzanowskis erhielt das Angriffsspiel der Lilaweißen plötzlich eine neue Qualität, Struktur und Zielstrebigkeit. Nach Eugen Belousows 1:2-Anschlusstreffer in der 83. Minute drängten die Hausherren vehement auf den Ausgleich. Doch der Pfosten und Pech im Abschluss verhinderten schließlich zumindest einen Teilerfolg beim Debüt beziehungsweise Comeback Krzyzanowskis.

VfR Neuburg: Krzyzanowski wird eingewechselt

„Wir hatten in den vergangenen Wochen eigentlich schon immer ein bisschen darüber gewitzelt, wann Peter denn nun endlich wieder für die ’Erste’ des VfR spielen würde“, berichtet Egen. Was anfangs nur als Jux und Dollerei gedacht war, wurde dann jedoch tatsächlich zur Realität. „Grundsätzlich sind wir natürlich sehr froh und dankbar, dass sich Peter gegen Geretsried zur Verfügung gestellt hat. Auf der anderen Seite verdeutlicht es aber auch die schwierige personelle Situation, in der wir uns derzeit befinden“, so der VfR-Coach, dem zuletzt nahezu eine komplette Mannschaft verletzungs- oder krankheitsbedingt nicht zur Verfügung stand.





Peter Krzyzanowski Foto: fupa

„Nachdem seine A-Jugend, bei der Peter Trainer ist, vor uns gespielt hat, habe ich ihn gefragt, ob er sich zur Sicherheit bei uns auf die Bank setzen könnte. Er hat sofort zugesagt und gemeint, dass ich ihn notfalls für 20 oder 25 Minuten immer vorne reinwerfen könnte“, sagt Egen, der auf die Dienste des ehemaligen (und künftigen?) Torjägers dann auch gerne zurückgriff. „Nach seiner Einwechslung ist nochmals ein echter Ruck durch das Team gegangen“, lobt der Neuburger Coach, der die Vorzüge seines Routiniers wie folgt beschreibt: „Peter spielt viel mit Kopf, kann die Bälle halten und verteilen oder auch mal ein Foul ziehen. Diese Eigenschaften haben uns in der Schlussphase gegen Geretsried sehr geholfen.“

VfR Neuburg spielt beim SV Egg/Günz

Ob Egen auch weiterhin auf die Erfahrung Krzyzanowskis zurückgreifen kann und wird, ist allerdings noch offen. „Das ist überhaupt nichts gegen den Peter: Aber ich hoffe natürlich, dass unsere Verletzten schnellstmöglich wieder zurückkehren und einsatzfähig sind.“ Da die personelle Lage hinsichtlich der Auswärtspartie am Sonntag (15 Uhr) beim SV Egg/Günz allerdings erneut „nicht allzu rosig“ (Egen) aussieht, erscheint es durchaus möglich, dass der VfR-A-Jugend-Coach, Familienvater und Spieler der „Zweiten“ die Reise ins Allgäu mit antreten wird. Zumal Egen dort eine „extrem schwere“ Begegnung erwartet: „In Egg ist nicht nur der Platz sehr klein. Das Team ist darüber hinaus sehr kampfstark und eingespielt. Schon allein aus diesem Grund müssen wir von der ersten Minute an voll dagegenhalten, wenn wir dort etwas mitnehmen wollen.“ Die „Zeit der Schönspielerei“ sei laut Egen mittlerweile ohnehin „längst vorbei. „Wer jetzt noch nicht gemerkt hat, dass es für uns aktuell einzig und alleine um den Klassenerhalt geht, ist fehl am Platz.“

