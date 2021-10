Fußball-Landesliga

29.10.2021

VfR Neuburg: Neue Rolle, neue Erfahrung für Sebastian Habermeyer

Plus Für Sebastian Habermeyer vom VfR Neuburg hat sich im Vergleich zu den Vorjahren einiges verändert. Am Samstag gastieren die Lilaweißen in Illertissen.

Von Dirk Sing

Nein, so richtig viele Gründe zur Freude gab es beim VfR Neuburg im bisherigen Saisonverlauf wahrlich nicht. Am vergangenen Sonntagnachmittag war endlich mal wieder so ein Moment, den die Lilaweißen genießen und von dem sie – zumindest in dieser Trainingswoche – regelrecht zehren konnten. Beim Auswärtsspiel in Egg an der Günz lagen die Schützlinge von Trainer Alexander Egen mit 0:1 zurück und mussten auch noch die Rote Karte gegen Marco Bader verkraften. Doch anstatt sich ihrem Schicksal zu ergeben, wehrten sich die Gäste vehement gegen die drohende neunte Saisonniederlage – und wurden unmittelbar vor dem Schlusspfiff mit dem 1:1-Ausgleich durch ihren spielenden Co-Trainer Sebastian Habermeyer belohnt.

