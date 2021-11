VfR Neuburg atmet auf: Absage nach langem Hin und Her

Plus Der VfR Neuburg ist noch immer von Corona gebeutelt. Trotzdem hätte er gegen Aystetten antreten müssen. Doch am Freitagabend stimmt der Gegner einer Verlegung zu.

Beim VfR Neuburg spielt Fußball weiterhin nur eine Nebenrolle. Am vergangenen Wochenende mussten die Lilaweißen trotz sechs positiver Corona-Fälle beim VfB Durach antreten und verloren mit 1:4. Einige Tage später hatte sich an der Situation kaum etwas verändert. Der Bayerische-Fußball-Verband berief sich auf die geltende Regelung, dass den Lilaweißen die notwendigen 13 Spieler zur Verfügung stehen, Gegner Cosmos Aystetten wollte einer Verlegung nicht zustimmen.