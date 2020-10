vor 18 Min.

Fußball: Ligapokal findet wie geplant statt

Fußballkreis Augsburg beschließt Durchführung. Allerdings haben sich einige Vereine zurückgezogen.

Neuburg Der Kreisspielausschuss im Fußballkreis Augsburg hat trotz der Vielzahl von Spielausfällen in den vergangenen Wochen beschlossen, den Ligapokal durchzuführen. Nach einer Rückfrage bei den Vereinen haben 34 Klubs ihre Teilnahme wieder abgesagt, doch mit insgesamt 223 Teilnehmern (25 Kreisliga, 60 Kreisklasse, 77 A-Klasse, 61 B-Klasse) sei das Interesse der Vereine am Ligapokal nicht zu vernachlässigen, teilte Kreisspielleiter Reinhold Mießl mit.

Aus dem Verbreitungsgebiet der Neuburger Rundschau haben sich der BSV Neuburg, der FC Zell/Bruck, der SV Klingsmoos II, der SV Bertoldsheim sowie der SV Holzheim II und der SV Feldheim II aus dem Wettbewerb zurückgezogen.

Der erste Spieltag des Ligapokals findet wie geplant am Samstag, 31. Oktober, statt. Die Gruppenspiele werden in einer Einfachrunde gespielt. In der Kreisklasse, A-Klasse und B-Klasse finden am 22. und 29. November die Partien der Zwischenrunde noch heuer statt, ehe es im März 2021 mit dem Achtelfinale weitergeht. Dann wird auch die Zwischenrunde in der Kreisliga ausgetragen. Die Halbfinals und Endspiele sind für Anfang April 2021 terminiert, ehe am 18. April die Punktspiele wieder beginnen sollen.

Einteilung Nach dem Rückzug einiger Vereine wurde die Vorrunde teilweise neu eingeteilt. Die neuen Gruppen mit Mannschaften aus dem Raum Neuburg im Überblick:

Kreisliga

Gruppe B SV Feldheim, TSV Burgheim, SV Thierhaupten, TSV Pöttmes.

Gruppe C TSG Untermaxfeld, FC Gerolsbach, DJK Langenmosen.

Kreisklasse

Gruppe A SpVgg Joshofen-Bergheim, SC Ried, FC Rennertshofen, SV Wagenhofen.

Gruppe B SV Klingsmoos, FC Ehekirchen II, BSV Berg im Gau.

Gruppe C SV Münster, SV Holzheim/Neuburg, SV Echsheim-R., SV Straß.

Gruppe F TSV Inchenhofen, SC Oberbernbach, SV Grasheim.

A-Klasse

Gruppe A SV Sinning, TSV Ober-/Unterhausen, FC Illdorf.

Gruppe B SV Bayerdilling, SV Echsheim-Reicherstein II, FC Staudheim.

Gruppe C SC Feldkirchen, SC Rohrenfels, VfR Neuburg II.

Gruppe D SV Waidhofen, DJK Brunnen, SV Weichering.

B-Klasse

Gruppe A SpVgg Josh.-Bergheim II, SC Ried II, FC Rennertshofen II.

Gruppe B SV Münster II, TSV Burgheim II, FC Illdorf II, SV Thierhaupten II.

Gruppe C SV Ludwigsmoos, SV Grasheim II, BSV Berg im Gau II, TSG Untermaxfeld II. (nr)

