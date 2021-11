2:0 gegen Wagenhofen: SC Rohrenfels gelingt die Revanche

Plus Nach der 2:4-Niederlage im Hinspiel gewinnen die Lahn/Stegmeir-Schützlinge diesmal das Gemeindederby gegen den SV Wagenhofen mit 2:0. Dabei feiert ein Neuzugang seine Premiere.

Seit Sonntagnachmittag, 15.47 Uhr, ist die Fußball-Welt des SC Rohrenfels wieder in Ordnung. Nachdem der Stachel der Gemeindederby-Niederlage aus dem Hinspiel beim SV Wagenhofen (2:4) doch gehörig tief gesessen hatte, konnten sich die Schützlinge des Spielertrainer-Duos Nils Lahn/Matthias Stegmeir nun revanchieren. Im zweiten Saisonduell mit dem Nachbarn aus Wagenhofen kam der Aufsteiger zu einem verdienten 2:0-Erfolg und sammelte damit – ganz neben bei – auch noch drei eminent wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisklasse Neuburg.