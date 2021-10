Grasheims Trainer Tobias Bauer: „Ein Abstieg kann ein Vorteil sein“

Plus Der SV Grasheim ist in der A-Klasse Neuburg noch ungeschlagen. Trainer Tobias Bauer spricht vor dem Spiel gegen den VfR Neuburg II über die Gründe für den Erfolg und mögliche Gefahren.

Die makellose Bilanz des SV Grasheim ist seit dem vergangenen Spieltag dahin. Nach neun Siegen ließ der souveräne Tabellenführer der A-Klasse Neuburg mit einem 0:0 beim SV Bayerdilling erstmals Punkte liegen. Die NR hat sich vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den VfR Neuburg II mit Spielertrainer Tobias Bauer unterhalten.