Joshofen-Bergheim gegen Ehekirchen 2: Ein Tor und viele Diskussionen

Der FC Ehekirchen II gewinnt das Spitzenspiel bei der SpVgg Joshofen-Bergheim mit 1:0. Dabei geht dem Siegtreffer jedoch eine strittige Elfmeter-Entscheidung voraus. Was die beiden Trainer dazu sagen.

Als Schiedsrichter Udo Hammerer das Kreisklassen-Spitzenspiel zwischen der SpVgg Joshofen-Bergheim und dem FC Ehekirchen II um 16.45 Uhr beendete, bestand – zumindest vonseiten der Hausherren – Redebedarf. Während die Gäste über ihren soeben erkämpften 1:0-Sieg jubelten und sich in den Armen lagen, marschierte SpVgg-Kapitän Markus Fetsch schnurstracks in Richtung Referee, um nochmals eindringlich über jene Szene zu diskutieren, die sich in der 82. Minute zugetragen und letztlich spielentscheidenden Charakter hatte.

Nach einem schönen Steckpass in der Hälfte der Hausherren wurde Ehekirchens David Weidenhüller am SpVgg-Strafraum klar von den Beinen. Das Foulspiel selbst war unstrittig. Die entscheidende Frage lautete vielmehr: Fand das Vergehen vor oder bereits im 16-Meter-Raum? Hammerer zögerte nach seinem Pfiff kurz um dann – zum Entsetzen der Einheimischen und nachfolgenden lautstarken Protesten – auf Elfmeter zu entscheiden! Christoph Appel war’s freilich egal: Der FCE-Routinier ließ sich diese Möglichkeit nicht entgehen und erzielte den 1:0-Siegtreffer.

Ehekirchens Trainer Josef Fischer bricht eine Lanze für die Schiedsrichter

„Ich selbst habe es nicht gesehen, ob das Foulspiel nun innerhalb oder außerhalb war. Nachdem meine Jungs jedoch alle gesagt haben, dass diese Aktion klar vor der Strafraumgrenze passiert ist, ist es natürlich in der Tat bitter, wenn man eine solche Begegnung auf diese Art und Weise verliert“, resümierte Joshofen/Bergheims Spielertrainer Jonas Zeller, für den ein Unentschieden „unter dem Strich sicherlich das gerechteste Ergebnis“ gewesen wäre. Sein Ehekirchener Kollege Josef Fischer brach dagegen für den Unparteiischen eine Lanze. „Man darf bei allem nicht vergessen, wo wir kicken: in der Kreisklasse! Und dort haben es die Schiedsrichter ohnehin nicht einfach, da sie ohne Assistenten an der Seitenlinie ihre Entscheidungen treffen müssen“, so Fischer, der – angesprochen auf die vorangegangenen 90 Minuten – von einem „durchaus nicht unverdienten Erfolg“ seiner Schützlinge sprach, „das wir vor allem im zweiten Durchgang die aktivere und gefährlichere Mannschaft waren“.

Dass die Gäste allerdings in den ersten 45 Minuten durchaus in Rückstand hätten geraten können, wollte Fischer freilich auch nicht verhehlen. Nachdem sich beide Teams zunächst vorsichtig abgetastet hatten, bot sich Johann Guppenberger nach einem tollen Zuspiel Zellers plötzlich die große Chance zur Führung. Doch aus zehn Metern zielte der Mittelfeld-Regisseur den Ball am Pfosten vorbei (22.). Da auch Torjäger Peter Burghart sein Visier per Fuß (24.) und Kopf (37.) nicht richtig eingestellt hatte, blieb es zunächst beim torlosen Remis.

Daniel Tobolars hat den Ausgleichstreffer auf dem Fuß

Dies änderte sich erst in der 82. Minute, als Christoph Appel die nach Wiederbeginn in der Tat aktiveren Ehekirchener mit seinem verwandelten Elfmeter in Führung brachte. Drei Zeigerumdrehungen später wäre den Hausherren trotz allem Ärger aber doch der Ausgleich gelungen. Nach einem starken Freistoßtrick landete der Ball beim frei stehenden Daniel Tobolars. Doch sein Schuss aus kurzer Distanz ging knapp am Pfosten vorbei.

SpVgg Joshofen-Bergheim: A. Schmidt, Rehm, Tobolars, Remschnig, M. Fetsch, Zisler, N. Heßlinger, Böhm, Burghart, Guppenberger, Zeller (J. Schmidt, König, Margraf, Habermeier).

FC Ehekirchen II: Goldmann, Appel, Heilgemeir, Steiner, Axtner, Jurida, Fischer, Rott, Füger, Weidenhüller, Scheuermayer (Gramlich, Lehnbauer, Specht, M. Gerbl, Habermayr, Gschwender, Stöckl, Männling).