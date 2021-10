Fußball-NR-Doppelpass

18:50 Uhr

SC Feldkirchen gegen SV Sinning: Dramatische Schlussphase beim 1:3

Unschöne Szenen: In der 81. Minute gab es zwischen einigen Feldkirchener und Sinninger Akteuren Handgreiflichkeiten, die letztlich drei Rote Karten zur Folge hatten.

Plus Beim A-Klassen-Spiel zwischen dem SC Feldkirchen und SV Sinning (1:3) gibt es in der 81. Minute erst drei Rote Karten. Danach fallen noch drei Tore.

Von Dirk Sing

Wer am Sonntag erst gegen 15.30 Uhr auf die Sportanlage des SC Feldkirchen kam, hatte im A-Klassen-Kellerduell zwischen dem heimischen SCF und SV Sinning nicht wirklich viel verpasst. Beide Teams hatten sich über weite Strecken neutralisiert, sodass die Torhüter Johannes Harsch und Christoph Gastl einen überaus geruhsamen Nachmittag erlebt hatten – mit einer Ausnahme! In der 69. Minute fasste sich Sinnings Julian Stachel ein Herz, zog aus gut 30 Metern ab und brachte seine Mannschaft damit nicht unverdient in Führung.

